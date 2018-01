Fall Out Boy: Gewinnt Tickets für Album-Pre-Listening und Treffen mit der Band!

Fall Out Boy kommen am kommenden Montag nach Berlin, um ihr neues Album "M A N I A" noch vor dessen Erscheinen bei einem exklusiven Pre-Listening ausgewählten Fans vorzuspielen - und mit etwas Glück gewinnt ihr bei uns Tickets für das Event.

Vom druckvollen Alternative-Rock ihrer frühen Tage haben sich Fall Out Boy um Bassist Pete Wentz und Sänger und Gitarrist Patrick Stump mittlerweile emanzipiert: Die Vorabsongs ihres neuen Albums "M A N I A" wie "Hold Me Tight Or Don't" und die bereits länger veröffentlichten "Young And Menace" und "Champion" zeigen einen üppig produzierten Pop-Rock, der wie fürs Stadion gemacht scheint.

"M A N I A" sollte ursprünglich schon im Herbst 2017 erscheinen, wird nun aber am 19. Januar in den Regalen stehen.

Schon vor dem Erscheinen stellt das US-Quartett das Album einigen glücklichen Fans am kommenden Montag, den 8. Januar, in Berlin vor: Im gemütlichen Ambiente der Baumhaus Bar können Anhänger der Band an diesem Tag ab 15 Uhr die Platte hören und der Band bei Drinks und Häppchen Fragen stellen - wenn sie bei unserem Gewinnspiel teilnehmen und zu den glücklichen Gewinnern der 3x2 Tickets gehören.

Am selben Abend spielt die Band auch eine kleine Clubshow im Berliner Lido, für die es jedoch längst kein Karten mehr gibt. Schon im April sind Fall Out Boy aber zurück und lassen sich dann in den großen Hallen Deutschlands sehen. Karten für diese Shows gibt es bei Eventim.

Poster: Einladung zum Album-Pre-Listening von Fall Out Boy

Live: Fall Out Boy

08.01. Berlin - Lido | ausverkauft

06.04. Berlin - Max-Schmeling-Halle

07.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

08.04. München - Zenith

10.04. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle