The Distillers deuten Comeback an

Die kalifornischen Punkrocker The Distillers stehen offenbar vor einem Comeback. Frontfrau Brody Dalle deutete mit Social-Media-Aktivitäten und einem Video-Teaser an, dass die kalifornische Band in diesem Jahr wieder aktiv werden soll.

Brody Dalle änderte unter anderem das Banner ihres Facebook-Kanals in eines mit dem Namen ihrer Ex-Band und legte einen Twitter-Account für The Distillers an. Das deutlichste Signal für eine Rückkehr der Band aber war ein Videoteaser, der auf allen von Dalles Kanälen erschien, schemenhaft Dalle beim Performen zeigte, eine Art verwabbertes Intro erklingen ließ und mit "THE DISTILLERS 2018" unterschrieben war.

Konkrete Informationen zur Rückkehr der Distillers gibt es bislang noch nicht. Im Frühjahr 2017 hatte Brody Dalle jedoch bereits an neuer Musik gearbeitet, die möglicherweise nicht für ein weiteres Soloalbum gedacht war, sondern für ein kommendes Distillers-Album geschrieben worden sein könnte.

The Distillers waren 1998 in Los Angeles von der in Australien geborenen Dalle gegründet worden und veröffentlichten bis zu ihrer Auflösung 2006 in wechselnder Besetzung drei gefeierte Alben zwischen dreckigem Punkrock und Grunge-Einflüssen. Zuletzt 2003 "Coral Fang", das in VISIONS zur "Schönheit der Ausgabe" gewählt wurde. Dalle stand dabei als Hauptsongwriterin, Gitarristin und Sängerin bis zuletzt im Zentrum der Band.

Anschließend gründete Dalle mit Distillers-Gitarrist Tony Bevilacqua die Band Spinnerette, an der auch Alain Johannes (Eleven, Queens Of The Stone Age) und Jack Irons (Ex-Red Hot Chili Peppers) beteiligt waren. Diese wandte sich stärker einem Alternative-Sound zu, veröffentlichte jedoch lediglich ein Album (2009) sowie zuvor die EP "Ghetto Love". Seit 2010 lag die Band auf Eis beziehungsweise fiel nicht durch weitere Aktivitäten auf.

Dalle, die mit Queens-Of-The-Stone-Age-Frontmann Josh Homme verheiretat ist, startete danach eine Solokarriere, die 2014 in der Veröffentlichung ihres Solodebüts "Diploid Love" mündete.

Instagram-Post: Brody Dalle teasert Rückkehr der Distillers