A Perfect Circle streamen neuen Song "Disillusioned"

A Perfect Circle haben den neuen Song "Disillusioned" im Stream vorgestellt. Nach "The Doomed" aus dem vergangenen Jahr ist der Track der zweite Vorgeschmack auf das in diesem Jahr erscheinende vierte Album der Alternative-Metal-Band.

Mit "Disillusioned" beginnen A Perfect Circle 2018 mit maßvoller Melancholie: Die erste Hälfte des Songs ist eine stimmungsvolle Piano-Ballade, die Sänger Maynard James Keenan mit Technologie-skeptischen und eine Rückbesinnung auf Ruhe und Miteinander fordernden Zeilen - die gut zur "keine Smartphones erlaubt"-Politik der Band auf Konzerten passen - unterfüttert: "Time to put the silicon obsession down/ Take a look around/ Find a way in the silence." Anschließend wächst der Song zu einem volleren Bandsound mit pointiertem, langsamen Schlagzeug an, ohne seine melancholische Note abzulegen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichten A Perfect Circle auch den Songtext von "Disillusioned"

Nachdem im vergangenen Jahr bereits der erste Song "The Doomed" inklusive zugehörigem Video erschienen war, ist "Disillusioned" der zweite Vorbote auf das höchstwahrscheinlich in diesem Jahr bei Warner erscheinende neue Album der Band. Für dieses hatte die Band mit Produzent Dave Sardy zusammengearbeitet. Das bislang letzte Studioalbum "Emotive" war schon 2004 erschienen.

Vorab werden die beiden daraus veröffentlichten Songs am 9. März als limitiertes Ten-Inch-Vinyl erscheinen. Die Platte, die mit einem digitalen Download und einem Ornamentdruck auf einer Seite kommen wird, kann man bereits bei der Band vorbestellen.

Frontmann Maynard James Keenan hatte schon am 31. Dezember auf Twitter angedeutet, dass das neue Jahr mit Musik von A Perfect Circle beginnen würde.

Im Frühjahr 2017 hatten A Perfect Circle schon einmal Hoffnungen auf neues Material der Band noch im gleichen Jahr geschürt. Gitarrist Billy Howerdel war dann jedoch zurückgerudert und hatte den November 2017 nur noch als möglichen Veröffentlichungstermin bezeichnet, es könne aber auch bis Frühjahr 2018 dauern. Später war von einer Platte "innerhalb der nächsten 12 Monate" die Rede.

Im Mai dämpfte die Band dann letzte Hoffnungen: Es gebe 2017 definitiv keine neue Platte der Band. Weil manche Fans die Aussage nur für eine Nebelkerze hielten, bekräftigte die Band ihren Entschluss kurz darauf noch einmal.

Live hatten A Perfect Circle im Frühsommer 2017 bereits die mutmaßlich "Hourglass" und "Feathers" betitelten neuen Songs gespielt.

Stream: A Perfect Circle - "Disillusioned"

Tweet: Maynard James Keenan teasert neue Musik von A Perfect Circle