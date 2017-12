VISIONS empfiehlt: Therapy? kündigen Tour an

Therapy? haben Deutschland-Konzerte angekündigt. Neben einigen Clubshows werden die Alternative-Metaller im Sommer 2018 hierzulande auch ein Festival spielen.

Im Juni haben Fans von Therapy? erneut die Chance, die Nordiren um Frontmann Andy Cairns in Deutschland live zu erleben. Neben drei Clubshows spielt das Trio dann auch eine Show beim Münchner Rockavaria Festival. Karten für die Clubkonzerte gibt es bei Eventim.

Zu hören gibt es dann vermutlich auch wieder die Songs des aktuellen, 14. Therapy?-Studioalbums "Disquiet" (2015), mit dem die Band an ihre Erfolgsplatte "Troublegum" von 1994 angeknüpft hatte. Mit dem Album waren Therapy? schon im Jahr seines Erscheinens in Deutschland gewesen, zum Teil sogar in den gleichen Clubs wie nun auch wieder.

Im vergangenen Herbst hatten sich Therapy? hierzulande in ungewohntem Gewand gezeigt: Die Band spielte zwei Akustikshows in Deutschland.

VISIONS empfiehlt: Therapy?

07.06. Aachen - Musikbunker

08.06. Düsseldorf - Haus der Jugend

09.06. Weinheim - Cafe Central

10.06. München - Rockavaria