VISIONS Premiere: Newcomer Arterials streamen erste Single "The Great Deceivers"

Foto: Maximilian Probst

Die Hamburger Punkrockband Arterials existiert noch kein Jahr, hat aber trotzdem schon ihr erstes Album fertig. Hört bei uns exklusiv die erste Single "The Great Deceivers".

Die ist ein temporeicher Punkrocker mit kraftvollem Gesang und weist auf das kommende Debütalbum "Constructive Summer" hin, das Arterials im Oktober und November in der Tonmeisterei Oldenburg und im Mellotron Studio in Hamburg aufgenommen haben. Anfang 2018 soll es bei Gunner Records veröffentlichen werden.

Gegründet hat sich sich die Band erst im April 2017. Sie besteht zu drei Vierteln aus ehemaligen Mitgliedern der Hamburger Punk-Band No Weather Talks und zu einem Viertel aus dem VISIONS-Autoren Florian Zandt.

Rund um die Veröffentlichung von "Constructive Summer" kommt die junge Band auch auf Tour. Bisher bestätigt sind fünf Termine im Dezember und im späten Januar und Februar, weitere sollen folgen. Abgesehen von der Show in Kiel werden Arterials im Verbund mit den Bostonern Bundles auftreten. Tickets gibt es bei den jeweiligen Venues.

Stream: Arterials - "The Great Deceivers"

Cover & Tracklist: Arterials - "Constructive Summer"

01. "We All Float Down Here"

02. "Page Turner"

03. "Precious Souls"

04. "Roll Over, Play Dead"

05. "Reformation Day"

06. "Blood Or Water"

07. "Millstones"

08. "King Of Lies"

09. "Atlas"

10. "Cry Wolf"

11. "The Great Deceivers"

12. "Between The Gutter And The Stars"

Live: Arterials + Bundles

30.12. Kiel - Schaubude*

26.01. Hamburg - Störtebecker

27.01. Flensburg - Volksbad

31.01. Osnabrück - Proberaum

02.02. Köln - Limes

* mit The One + Alias Caylon