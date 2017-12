Lieblingssongs 2017: Jonathan Schütz

Die VISIONS-Redaktion blickt zurück auf das Musikjahr 2017. Dieses Mal: Die 10 Lieblingssongs von Redaktionspraktikant Jonathan Schütz.

Mein Album des Jahres haben die Aachener Fjørt veröffentlicht. "Couleur" ist ein überragendes Post-Hardcore-Werk, dessen hymnischer Titeltrack zurecht Namensgeber der Platte ist.

Auf "True View" hat Stick To Your Guns-Sänger Jesse Barnett seine Depressionen verarbeitet. Albumvorbote "Married To The Noise" ist ein echtes Aushängeschild für das Hardcore-Genre, ähnlich wie "Silence Speaks" von While She Sleeps mit freundlicher Unterstützung von Bring Me The Horizon-Frontmann Oli Sykes für den Metalcore. Diesen haben Architects zudem mit dem Track "Doomsday" um ein Riff-Feuerwerk bereichert.

Die britischen Trancecore-Wüteriche Enter Shikari haben es auf ihrem fünften Album "The Spark" deutlich ruhiger angehen lassen – und mit "Live Outside" einen echten Pop-Hit gelandet, der bei der Show im Kölner Palladium wahre Ekstase evoziert hat. Ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich kommen Arcane Roots. "Off The Floor" bricht nach einem aufbrausenden Gitarren-Intro in wilde Sphären aus und sorgt bei jedem Wiederhören für erneute Gänsehaut.

"Run" von den Foo Fighters hätte mit seiner Ungeschliffenheit auch wunderbar auf das Meisterwerk "Wasting Light" gepasst. Royal Blood erreichen mit dem aktuellen, zweiten Album "How Did We Get So Dark?" nicht ganz die Klasse des Debüts, "Lights Out" steht dem jedoch in nichts nach.

Kraftklub sind 2017 so richtig durch die Decke gegangen – auch dank ihrer Single "Chemie Chemie Ya", die mich fast täglich durch den Sommer begleitet hat. Abgeschlossen wird meine Playlist von Caspers "Flackern, Flimmern", der das problematische Album "Lang lebe der Tod" mit melancholisch-depressiven Strophen und einem epischen, von Blastbeats durchzogenen Refrain abschließt.

Playlist: Die 10 Songs des Jahres von Jonathan Schütz