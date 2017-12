VISIONS Herzensfestival: Vainstream Rockfest tritt dritte Bandwelle los

Schlag auf Schlag: Erst am vergangenen Donnerstag ließen die Veranstalter des Vainstream Rockfest die Post-Hardcore-Band Touché Amoré zusammen mit einigen Metalcore-Acts von der Leine. Nun folgt schon die dritte Ankündigungswelle - mit einer Band, die in Deutschland eine besonders eingefleischte Fangemeinschaft hat.

Im Februar unterbrechen sie ihre 2016 auferlegte Live-Pause extra für ihre deutschen Fans mit einer weiteren Ausgabe ihres Family First Festivals - und scheinbar soll es auch darüber hinaus weitergehen. Boysetsfire aus Delaware werden beim Vainstream Rockfest 2018 wieder auf der Festivalbühne stehen. Wer also keine Karten mehr für das ausverkaufte Family First Festival bekommen hat und es auch nicht auf die Zusatzshow in der Kölner Live Music Hall schafft, bekommt eine weitere Chance, die Band Ende Juni in Münster zu erleben.

Doch damit nicht genug: Zu den weiteren Neuankündigungen der dritten Bandwelle gehört auch die Melodic-Hardcore-Formation Modern Life Is War, von denen man sich so langsam auch einen Nachfolger zum 2013 erschienenen "Fever Hunting" wünscht - doch bis zum Sommer ist es ja noch Zeit. Auch die Emo-Punkrocker Milk Teeth, die Breakdowns-liebenden Higher Power und Knocked Loose und die Kanadier Silverstein sind 2018 mit dabei. Abgerundet wird die dritte Rutsche von der Gelsenkirchener Metalband Any Given Day.

In der ersten und zweiten Bandwelle hatten die Veranstalter des Vainstream Rockfest unter anderem Touché Amoré, Enter Shikari und die Beatsteaks bestätigt.

Das VISIONS Herzensfestival findet am 30. Juni in Münster am Hawerkamp statt. Early-Bird-Tickets für das Vainstream Rockfest gibt es ab 55 Euro im Webshop des Festivals.

30.06. Münster - Am Hawerkamp