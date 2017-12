Queens Of The Stone Age kündigen Open-Air-Shows an

Die Queens Of The Stone Age haben zwei Open-Air-Shows für den Sommer 2018 angekündigt. Währenddessen äußerten sich Billy Lunn (The Subways ) und Fernsehkoch Anthony Bourdain kritisch zu Josh Hommes rücksichtslosem Verhalten bei einem Konzert am vergangenen Wochenende.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Queens Of The Stone Age den europäischen Teil ihrer Tour zum aktuellen Album "Villains" abgeschlossen. Bei zwei weiteren Konzerten kann man die Band um Josh Homme auch 2018 in Deutschland sehen. Im Juni und Juli steht eine Festival-Tour durch Europa an, Wiesbaden und Dresden bekommen allerdings exklusive Open-Air-Shows. Der Vorverkauf startet am 13. Dezember um 10 Uhr bei Eventim.

Weit mehr Aufmerksamkeit als Konzertankündigungen erregt zurzeit Hommes Verhalten auf der Bühne: Vergangenen Samstag hatte er in Los Angeles eine Fotografin mit einem Fußtritt verletzt, schlitzte sich anschließend mit einem Messer einen Teil seiner Stirn auf und beleidigte sowohl das Publikum als auch die nachfolgenden Bands. Kurz danach entschuldigte er sich in einem Statement und zwei Videos und gab an, dass es Dinge gäbe, mit denen er sich befassen müsse.

The Subways-Frontmann Billy Lunn postete daraufhin eine Serie von Tweets, in denen er gegen Homme, seinen Freund Jesse Hughes (Eagles Of Death Metal) und Foo Fighters-Kopf Dave Grohl austeilte. Unter anderem nannte er Homme einen "homophoben, frauenhassenden Arsch" und warf Journalisten vor, ihn immer noch als den letzten lebenden Rockstar zu verehren. Außerdem sei er mit "dem gruseligen rechten Waffenfanatiker" Jesse Hughes befreundet. Grohl habe kürzlich auch "seltsame Scheiße" gemacht, meinte Lunn, nannte aber kein konkretes Ereignis.

Hommes Freund Anthony Bourdain, der als Fernsehkoch die Welt bereist (kürzlich mit Mark Lanegan in Seattle), schrieb ebenfalls einige Tweets, in denen er Hommes Gebaren kritisierte und seine Entschuldigung als "schwach" bezeichnete, sie aber immerhin als Anfang sah. Lest alle Tweets unten.

Live: Queens Of The Stone Age

16.06. Wiesbaden - Kulturpark Schlachthof

27.06. Dresden - Elbufer

Tweets: Billy Lunn (The Subways) über Josh Homme

Said it before and I'll say it again. Josh Homme is a dick. https://t.co/fWQQfuXUiZ — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

"Oh look, there's a female photographer in the press pit taking photos of me. That shit is crazy, y'all. Let me just kick her in the face to show everyone in the stadium what a big man I am." DICK. — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

There’s nothing “punk rock” about what Homme did to that female photographer, what he said to the crowd, or how he spoke about Muse. The guy is just an insecure, outdated ass. If you see a journalist writing about how these things make him a “rock star”, tear that garbage up. — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

Because even after he said all those homophobic slurs to his own crowd members for years, journalists still worshipped him like he was the last true rock star. Articles in NME, etc. But there ain’t nothing rock’n’roll about being a dick to people, let alone your own fans. — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

There is nothing rock’n’roll about your behaviour, Homme. No place in rock’n’roll for violence against women, no place in rock’n’roll for speaking the way you do to fans (“retards”, really?!), and no place in rock’n’roll for your past use of homophobic language. https://t.co/t09IlVUm9e — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

He’s also friends with Jesse ‘creepy right-wing gun nut’ Hughes. Grohl has done some odd shit recently too. — Billy Lunn (@billysubway) 10. Dezember 2017

Tweets: Anthony Bourdain über Josh Homme

Waking up in Bhutan to the Josh Homme @QOTSA shit and still in the WTF!!!??!! Phase. Senseless. And a weak ass apology. — Anthony Bourdain (@Bourdain) 11. Dezember 2017

I’m not going to deny that Josh Homme @qotsa is a friend any more than I’m going to deny that what he did was reckless, stupid and harmful — Anthony Bourdain (@Bourdain) 11. Dezember 2017