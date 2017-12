VISIONS Premiere: Rolo Tomassi zeigen Video zu neuem Song "Balancing The Dark"

Die britische Math-/Hardcore-Band Rolo Tomassi hat ihrer kürzlichen Albumankündigung nun eine Single hinterhergeschickt. Hört und seht "Balancing The Dark " bei uns exklusiv.

Das sagt Rolo Tomasi-Gitarrist Chris Clayford über den von ihm geschriebenen - und knallahrten - Song: "Fast unbeabsichtigt wurde dieser Song zum beunruhigendsten, den wir je gemacht haben. [...] Für mich hat er diese böse Atmosphäre und gibt ein Gefühl, als ob man nicht sicher sei. Das Video reflektiert das nur, es ist stark beeinflusst von Sean Durkins 'Martha Marcy May Marlene' und 'The Sound Of My Voice' von Zal Batmanglij. Beide Filme verankern ein vergleichbares Gefühl in mir."

"Balancing The Dark" wird auf "Time Will Die And Love Will Bury It" erscheinen, das für den 2. März über Holy Roar angekündigt ist. Karten für die anschließenden Konzerte in Berlin und Hamburg sind bei Eventim erhältlich.

Zuletzt hatten Rolo Tomassi für einen Sampler den Deftones-Song "Digital Bath" gecovert.

Video: Rolo Tomassi - "Balancing The Dark"

Live: Rolo Tomassi

30.03. Berlin - Musik & Frieden

31.03. Hamburg - Headcrash