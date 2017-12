Legend Of The Seagullmen (Tool, Mastodon) kündigen Debütalbum an, streamen "Shipswreck"

Legend Of The Seagullmen, die Supergroup rund um Mitglieder von Tool und Mastodon, hat für Februar ihr Debütalbum angekündigt. Mit "Shipswreck" gibt es auch einen ersten Song zu hören - und der macht der von der Band gewählten Selbstbeschreibung als "Nautical Rock And Roll" alle Ehre.

Schon im Jahr 2011 hatten sich Tool-Schlagzeuger Danny Carey und Mastodon-Gitarrist Brent Hinds bei einem Performance-Kollektiv mit dem Namen Legend Of The Seagullmen engagiert, das bei unregelmäßigen Auftritten in den USA eine Mischung aus Konzert, Theaterstück, Puppenspiel und 3D-Film auf die Bühne brachte und dabei inhaltlich eine mythische Piraten-Legende inszenierte. Mit "Ship Wrecks" und "The Deep-Sea Diver" entstanden auch zwei Aufnahmen von Songs, die die Band auf ihrer Webseite streamte.

2015 standen beide dann wieder gemeinsam mit Dimitri Coats von Off! im Proberaum, viel mehr hörte man von dem Projekt seitdem aber nicht.

Das wird sich nun ändern: Nachdem die Platte bereits im Oktober fertig war, werden Legend Of The Seagullmen am 9. Februar ihr "Debütalbum" veröffentlichen. Auf dem werden neben Hinds und Carey auch Pete Griffin (Giraffe Tongue Orchestra), der Regisseur und Carey-Jugendfreund Jimmy Hayward und drei weitere Mitmusiker zum Line-up gehören. Dimitri Coats ist offenbar derzeit kein Mitglied des Projektes.

Als ersten Auszug des Albums stellte die Band gleich noch das offenbar überarbeitete "Shipswreck" vor. Der Song steht stellvertretend für das, was einen mit Legend Of The Seagullmen erwartet: Zu epischem, Synthie-unterfütterten Metal spinnt Frontmann David "The Doctor" Dreyer dramatisches Seemannsgarn rund um den Möwen-Gottkönig - "Here's a place in the ocean all men fear/ Where a captain and crew never reappear" lautet schon die erste Zeile. Unten hört ihr den Track, bei Loudwire gibt es auch ein Interview mit Danny Carey und Jimmy Hayward zur Band.

Stream: Legend Of The Seagullmen - "Shipswreck"

Cover & Tracklist: Legend Of The Seagullmen - "Legend Of The Seagullmen"

01. "We Are The Seagullmen"

02. "The Fogger"

03. "Shipswreck"

04. "Curse Of The Red Tide"

05. "Legend Of The Seagullmen"

06. "The Orca"

07. "Rise Of The Giant"

08. "Ballad Of The Deep Sea Diver"