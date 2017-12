VISIONS Herzensfestival: Vainstream Rockfest bestätigt weitere Bands für 2018

Nachdem die Veranstalter des Vainstream Rockfest vergangene Woche die ersten vier Acts angekündigt hatten, folgt nun die zweite Bandrutsche. Mit dabei sind auch die Macher unserer Platte des Jahres 2016.

Neben den bisher bestätigten Bands Neck Deep, Beatsteaks, Stick To Your Guns und Enter Shikari werden auch Touché Amoré bei dem Open Air spielen.

Die Band hatte sich 2016 mit ihrem aktuellen Album "Stage Four" den ersten Platz in unserem Album-Jahresranking gesichert. Darauf verarbeitet Sänger Jeremy Bolm den plötzlichen Tod seiner Mutter, die dem Krebs erlag, während sich Bolm auf Tour befand. Die Kalifornier waren zuletzt im Frühsommer für ein paar Shows in Deutschland gewesen. Im September veröffentlichten sie eine Live-EP, die sie bei BBC Radio 1 aufgenommen hatten.

Ferner ergänzen die Metalcore-Acts Asking Alexandria und Stray From The Path, Bury Tomorrow, Blessthefall und die Beatdown-Band Lionheart das bisherige Line-up des Vainstream Rockfest.

Das VISIONS Herzensfestival findet am 30. Juni in Münster am Hawerkamp statt. Early-Bird-Tickets für das Vainstream Rockfest gibt es schon jetzt ab 55 Euro im Webshop des Festivals.

Facebook-Post: Vainstream kündigt neue Bands an

VISIONS Herzensfestival:

Vainsteam Rockfest

30.06. Münster - Am Hawerkamp