Ghost veröffentlichen Livealbum "Ceremony & Devotion" digital

Ghost haben überraschend ihr neues Livealbum "Ceremony & Devotion" digital veröffentlicht. Der Mitschnitt von der 2017er US-Tour der schwedischen Okkultrocker soll im Januar aber auch noch auf Vinyl und CD erscheinen. Und nicht nur das.

Gerade erst hatten Ghost ihr Livealbum und dessen Titel angeteasert, nun kann man "Ceremony & Devotion" seit heute bereits in voller Länge bei den einschlägigen Streaming-Diensten hören. Die 15 Songs wurden auf der vergangenen US-Tour der Schweden aufgezeichnet, was sich auch in der Setlist widerspiegelt, die Song bis zu hin zur aktuellen EP "Popestar" aus dem vergangenen Jahr umfasst. "Ein Stream des Songs "Absolution" setzt diesen zum Release mit animierten Fotos optisch in Szene.

Ein physischer Release des Albums soll folgen: Limitierte Vinyl-Varianten, CDs, Packages mit Kunstdrucken und sogar eine Ausgabe der Platte mit ausgewählten Tracks auf Acht-Spur-Kassette (!) kann man bereits online beim Label Loma Vista vorbestellen. Erscheinen werden sie am 19. Januar.

Nachdem das dritte Ghost-Album "Meliora" 2015 herausgekommen war, hatten Ghost seit dem Frühjahr an einem Nachfolger gearbeitet. Dieser soll voraussichtlich im April 2018 erscheinen.

Zuletzt machte auch ein Rechtsstreit von Ghost-Anführer Tobias Forge und Ex-Bandmitgliedern um angeblich nicht gezahlte Tantiemen Schlagzeilen.

Stream: Ghost - "Absolution (Live)"

Album-Stream: Ghost "Ceremony & Devotion"