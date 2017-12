Feine Sahne Fischfilet präsentieren neuen Song "Alles auf Rausch" mit Video

Foto: Screenshot Youtube

Feine Sahne Fischfilet haben ihrem kommenden Album einen weiteren Song vorausgeschickt: In "Alles auf Rausch" feiern die Mitglieder ihre gemeinsame Zeit als Band und zeigen ihren Gegnern den Mittelfinger - untermalt von Clips, die in den vergangenen zehn Jahren Bandgeschichte entstanden sind.

"Ich kann immer noch nicht singen/ Und spiel' jetzt bei Rock am Ring/ Wenn wir sehen, dass ihr kotzt geht es uns gut" - Sänger Monchi drückt in diesen Zeilen gleichzeitig seine Freude darüber aus, mit der Band so großen Erfolg und so ausgelassenen (und manchmal sehr exzessiven) Spaß zu haben, verspottet aber auch Rechtsgesinnte, den Verfassungsschutz und alle anderen, die Feine Sahne Fischfilet vor allem wegen ihrer linkspolitischen Überzeugungen auf dem Kieker haben. Das Video zu "Alles auf Rausch" zeigt dazu kurze Clips, die die Band auf Gegendemonstrationen zeigen oder dabei, wie sie sich über die heimischen Dorfnazis lustig machen.

Danach folgen jedoch hauptsächlich rasant aneinandergeschnittene Archivaufnahmen aus der inzwischen zehnjährigen Bandgeschichte, die Feine Sahne Fischfilet vornehmlich feiernd mit ihren Fans zeigen. Sei es in den kleinen Kellerclubs, in denen sie Ende der 2000er Jahre zu Hause waren, oder auf den großen Festivalbühnen, wo sie inzwischen vor zehntausenden Menschen Stimmung machen - buchstäblich mit Pauken und Trompeten, die auf dem Party-Ska-Song "Alles auf Rausch" wieder ganz vorne Krach machen.

In der Videobeschreibung heißt es: "Mit 'Alles auf Rausch' liefern wir eine euphorische Bestandsaufnahme, die uns selbstbewusst und unmissverständlich behaupten lässt: 'Das hier gerade, das ist unsere Zeit. Alles wie im Rausch und in diesem gehen wir auf.'"

Der Song gehört zum kommenden Album "Sturm & Dreck", das am 12. Januar via Audiolith erscheint. Daraus hatten Feine Sahne Fischfilet vor einem Monat mit der Saufhymne "Zurück in unserer Stadt" bereits einen ersten Song präsentiert.

Ab Februar kommt die Band auf ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, für die sie erst kürzlich die verschiedenen Supportacts bekanntgegeben hatte. Karten gibt es bei Eventim.

Video: Feine Sahne Fischfilet - "Alles auf Rausch"

Live: Feine Sahne Fischfilet

01.02. Linz - Posthof

02.02. Wien - Arena

03.02. Graz - PPC

09.02. Leipzig - Haus Auensee

10.02. Hamburg - Inselparkhalle

15.02. Fürth - Stadthalle

16.02. München - Tonhalle

17.02. Wiesbaden - Schlachthof

22.02. Osnabrück - Hyde Park

23.02. Heidelberg - Halle 02

24.02. Zürich - Dynamo

01.03. Magdeburg - AMO

02.03. Saarbrücken - Garage

03.03. Dortmund - Phönixhalle

08.03. Stuttgart - Im Wizemann

09.03. Köln - Palladium

10.03. Erfurt - Stadtgarten

16.03. Berlin - Columbiahalle

17.03. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

23.03. Rostock - Stadthalle Rostock