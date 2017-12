VISIONS Premiere: Blues-Rocker Marius Tilly zeigt Video zu neuer Single "Back On Track"

Foto: Screenshot Youtube

Das neue Video treibt den Bochumer Blueser von der Stadt in den Wald - und bietet damit einen Vorgeschmack auf sein kommendes, passend betiteltes Album "Words From The Wilderness".

Tilly und seine zwei musikalischen Mitstreiter schlendern durch einen herbstlichen Wald, dessen Ruhe und Friedfertigkeit trügt. Nicht unweit von ihnen lauern drei Kontrahenten, die sich durch das Dickicht schlagen und suchend ihre Blicke schweifen lassen. Letztendlich geht das Zusammentreffen glimpflich aus, wozu vor allem die Musik einen großen Teil zu beiträgt.

Passend zu den spannungsaufbauenden Bildern dröhnt eine monotone Klaviermelodie, zu der sich Handclaps und die beschwörende Stimme des schnauzbärtigen Bochumers gesellen. Zum Refrain steigt das Schlagzeug mit ein und holt zur Blues-Stampfer-Hymne samt Oho-Oho-Chöre aus, die selbst die drei Bösewichte zum Mitsingen anregt. Um nicht zu viel Harmonie aufkommen zu lassen, schießt ein verzerrtes Gitarrensolo dazwischen. Ganz zur Freude einer der Mitanwesenden, der in einem Bärenfell gekleidet um den Musiker herumschleicht und ihn an seinem Bart und seinen Haaren zupft.

"Back On Track" stammt aus Tillys neuem Album "Words From The Wilderness", das am 26. Januar erscheinen wird.

Video: Marius Tilly - "Back On Track"