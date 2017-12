VISIONS Premiere: Black River Delta streamen neue Single "Gun For You"

Black River Delta haben 2018 einiges vor: Im März erscheint ihr zweites Album, anschließend kommen die Schweden auf Deutschlandtour. Mit "Gun For You" präsentieren sie die erste Single der kommenden Platte.

Ja, richtig: Black River Delta kommen eigentlich aus der schwedischen Stadt Bollnäs, doch wie der Name schon impliziert klingen sie nach der Hausband einer verruchten Spelunke irgendwo in den Sumpfgebieten am Mississippi. Das Trio spielt kratzigen Bluesrock, mit klassischen Slide-Gitarrenriffs, Shuffle-Beat und klagendem Gesang mit beschwörenden Rufen im Hintergrund. Frontmann Erik Jacobs erzählt mit knappen Worten aus der Ich-Perspektive dramatisch von einem Kriegsheimkehrer, der mit der Waffe in der Hand feststellen muss, dass seine Liebe ihn in seiner Abwesenheit durch einen anderen Mann ersetzt hat.

"Gun For You" ist die erste Single von Black River Deltas neuem Album "Vol. II", dem Nachfolger ihres Debüts "Devil On The Loose" von 2016. Es erscheint am 8. März via Radicalis.

Anschließend kommen die Schweden auf ihrer Tour auch nach Deutschland und in die Schweiz. Tickets gibt es demnächst bei Eventim.

Stream: Black River Delta - "Gun For You"

VISIONS empfiehlt:

Black River Delta

10.04. Berlin - Privatclub

11.04. Nürnberg - Club Stereo

12.04. Dresden - Ostpol

14.04. München - Zehner

15.04. Bern - Rössli Bar

17.04. Köln - Blue Shell

18.04. Stuttgart - Goldmarks

19.04. Hannover - Mephisto

20.04. Hamburg - Molotow Bar