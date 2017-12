VISIONS empfiehlt: Converge kommen im April auf Tour

Converge kommen im April 2018 für vier Konzerte nach Deutschland. Als Support haben sie gleich drei spannende Bands dabei.

Man kann sich fast sicher sein, dass es ein langer Abend wird, wenn Converge auf Tour kommen. 2015 waren sie Headliner ihres Deathwish Fests, mit dem Schreihals Jacob Bannon sein Label feierte - und die Bands Trap Them, Harms Way und Young And In The Way mitbrachte.

Oder etwa 2008, da hatten Converge Integrity und Coliseum auf ihrer Europa-Tour dabei.

Nachdem Converge 2016 dann das "Blood Moon"-Set aufführten und mit diversen Gästen die langsamen bis epischen Songs ihrer Alben spielten, ist es in diesem Jahr wieder Zeit für eine Art Mini-Festival.

Nachdem Bannon am 20. und 21. diverse Bands für das Roadburn Festival in Tilburg kuratiert, nimmt er von dort direkt einige Bands mit auf Tour. Und so wird es im Vorprogramm von Converge die Doom-Helden Crowbar zu sehen geben, die Post-Punk/Death-Rocker Grave Pleasures und die Sludge/Doom-Band Thou, die auch schon seit 2005 existiert, aber immer noch vor allem im Untergrund agiert.

Zu erwarten sind natürlich Songs von Converges neuem Album "The Dusk In Us", das Anfang November erschienen war.

VISIONS präsentiert die Tour. Karten könnt ihr ab sofort bei Eventim kaufen.

VISIONS empfiehlt:

Converge + Crowbar + Grave Pleasures + Thou

22.04. Karlsruhe - Dudefest

27.04. Köln - Essigfabrik

28.04. Leipzig - Conne Island

29.04. Berlin - SO36