VISIONS empfiehlt: Metz spielen 2018 weitere Konzerte in Deutschland

Erst vor einem Monat waren Metz auf Europa-Tour und dabei für zwei Shows in Berlin und Hamburg. Jetzt legen die Kanadier mit weiteren Deutschland-Konzerten für 2018 nach - und versorgen Fans in den zuvor nicht beachteten Teilen des Landes.

Die Noiserocker wissen mit ihrem aktuellen Album "Strange Peace" zu überzeugen: Kratzige, oft in Hysterie verfallene Gitarren treffen auf schweißtreibende Rhythmen, die von hypnotischem Gesang durchbrochen werden. Nun kehren Metz nach der gerade erfolgreich beendeten Tour mit Protomartyr im April nach Europa zurück.

Auf der von VISIONS präsentierten Tour legen sie erneut zwei Stopps in Deutschland ein. Am 25. April spielen Metz in München, einen Tag später bedienen sie Fans in Köln mit ihrem nervenaufreibenden Noisepunk. Karten für die Shows gibt es bei Eventim.

Erst kürzlich hattedie Band einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Besucher ihrer Shows erwartet: Ein Live-Mitschnitt ihrer Songs "Mr. Plague" und "Eraser" zeigt ihre energiegeladene Performance, die eine ekstatische Wirkung auf das Publikum hat.

VISIONS empfiehlt:

Metz

25.04. München - Strom

26.04. Köln - Gebäude 9