Gewinnspiel: Donots stellen neues Album bei Pre-Listening in ihrem Studio vor

Das neue Donots-Album "Lauter als Bomben" erscheint erst im Januar, einigen glücklichen Fans stellt die Band ihre neue Platte aber schon jetzt exklusiv vor: Am 8. Dezember laden euch die Punkrocker zur Listening-Session in ihr bandeigenes Studio ein - falls ihr bei unserem Gewinnspiel Glück habt.

In ihrem neuen "Heavy Kranich Studio" in Münster hatten die Donots bisher nicht nur Nachwuchsbands produziert, sondern auch ihr kommendes Album "Lauter als Bomben" aufgenommen. Am 8. Dezember wird es nun in ebendiesem Studio eine kleine Prelistening-Party geben, zu der einige Blogger, Medienpartner und auch 2x2 VISIONS-Leser_innen eingeladen sind.

Von circa 18.30 Uhr an werden die circa 25 Anwesenden die Band im Studio treffen und mit ihr einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von "Lauter als Bomben" werfen. Neben einer kleinen Studioführung mit Bier, Drinks und (veganen) Häppchen wird die Band vor allem ihr neues Album in voller Länge laufen lassen und die einzelnen Songs kommentieren, die Geschichten hinter den Tracks erzählen und die kleinen Details ins Licht rücken, die man einfach so vielleicht gar nicht wahrnehmen würde. Und vielleicht greifen Ingo, Guido und Co. ja auch spontan zum vor Ort herumstehenden Studioequipment und geben Unplugged-Interpretationen der neuen Songs zum Besten. Und ein kleines Überraschungspaket bekommt auch jeder Besucher, weshalb ihr eure Shirt-Größe angeben müsst. Das ganze Treffen soll gut zwei Stunden dauern.

Wenn ihr inklusive Begleitung bei dem exklusiven Studio-Pre-Listening zum neuen Album dabei sein wollt, könnt ihr hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Das neue Donots-Album "Lauter als Bomben" erscheint am 12. Januar. Es ist nach "Karacho" (2015) das zweite Album, auf dem die Band auf Deutsch singt. Dem neuen Album hatten die Donots schon die Songs "Eine letzte letzte Runde", "Keiner kommt hier lebend raus", "Rauschen (Auf jeder Frequenz)" und "Whatever Forever" vorausgeschickt.

Mit der neuen Platte im Gepäck spielt die Band dann nach Supportshows für die Broilers und zwei Jahresabschlusskonzerten im Frühjahr 2018 eine große Tour. Für diese bekommt ihr Tickets bei Eventim.

