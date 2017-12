The National zeigen Video zu "The Dark Side Of The Gym"

Foto: Screenshot Youtube

Die Indie-Melancholiker The National haben für ihren ruhigen Schmusesong "The Dark Side Of The Gym" ein Video drehen lassen - das die anmutige Seite des Tracks betont.

Ende Oktober erst präsentierten The National ein Video zum Stück "I'll Still Destroy You". Jetzt haben sie erneut ein Video für einen Song vom aktuellen Album "Sleep Well Beast" in Angriff genommen.

Diesmal geht es um das äußerst gediegene, ruhige Stück "Dark Side Of The Gym". Regie hat dabei Justin Peck geführt, der Choreograph des New Yorker City Balletts, der auch schon mit Sufjan Stevens gearbeitet hat. Peck ist auch als Tänzer in dem Video zu sehen - neben Patricia Delgado. Zusammen tanzen sie in einer abgedunkelten Sporthalle, die mit bunten Ballons gefüllt ist.

Früher in dieser Woche war "Sleep Well Beast" für zwei Grammys nominiert worden.

Video: The National - "The Dark Side Of The Gym"