Pearl Jam kündigen Konzerte für 2018 an

Pearl Jam haben Europa-Konzerte für 2018 angekündigt. Unter den Terminen findet sich auch ein Auftritt in der von der Band geschätzten Waldbühne in Berlin.

Pearl Jam schätzen bekanntlich die Amphitheater in Berlin - Auftritte in der Wuhlheide oder der Waldbühne gehören schon länger zu den Standards bei Europa-Touren der Band. Am 5. Juli dürfen Fans der Band aus Seattle Frontmann Eddie Vedder und Co. nun erneut in der Waldbühne begrüßen. Karten sind für Mitglieder von Pearl Jams Ten-Club bereits erhältlich, der reguläre Vorverkauf beginnt am 8. Dezember um 12 Uhr bei tickets.de.

Mit rund 98 Euro sind die Tickets teuer, erreichen aber noch nicht die teils schmerzhaft hohen Preise von Eddie Vedders Solo-Sommerkonzerten 2017. In Amsterdam sind die Tickets mit bis zu 87 Euro etwas günstiger, für die meisten anderen Europa-Shows sind noch keine Preise bekannt.

Wer wie viele Pearl-Jam-Fans auch eine weitere Anreise nicht scheut, hat noch weitere Gelegenheiten, die Band in Deutschlands Nachbarländern live zu sehen: Unter anderem treten die ehemaligen Grunge-Rocker in den Niederlanden, Tschechien und Polen auf, zudem sind sie für das Pinkpop Festival und das belgische Rock Werchter bestätigt. Die Termine waren im Vorfeld bereits als Gerücht im Internet kursiert.

Möglicherweise wird die Band dann auch neue Songs spielen: Schon länger spekulieren Fans auf ein neues Album, die Band hielt sich mit Aussagen zum Fortgang der Arbeiten daran jedoch stets zurück. Der Vorgänger "Lightning Bolt" war bereits 2013 erschienen. Der bislang unbekannte Song "Obey The Law Of The Heart" war als Teil des auf Eis gelegten Films "Basmati Blues" schon vor einigen Jahren entstanden.

Gerade erst hatten Pearl Jam ihren Baseball-Konzertfilm "Let's Play Two" veröffentlicht, der auch im Kino zu sehen gewesen war. Zu Ehren des Releases kam kürzlich auch ein 8-Bit-Spiel heraus.

Schlagzeuger Matt Cameron hatte im September sein erstes Soloalbum "Cavedweller" veröffentlicht.

Live: Pearl Jam

12.06. Amsterdam - Ziggo Dome

15.06. Landgraaf - Pinkpop Festival

01.07. Prag - O2 Arena

03.07. Krakau - Tauron Arena

05.07. Berlin - Waldbühne

07.07. Werchter - Rock Werchter Festival

Video: Pearl-Jam-Europatour 2018 - Teaser