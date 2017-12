VISIONS Herzensfestival: Vainstream Rockfest bestätigt erste Bands für 2018

Die Veranstalter des Vainstream Rockfest haben die erste Bandwelle für 2018 losgetreten. Besonders Freunde von Musik aus dem VISIONS-Kosmos dürfen sich auf den lauten Sommertag in Münster freuen.

Es ist die elfte Ausgabe unseres beliebten Festivals am Münsteraner Hawerkamp. Gleich die ersten ins Rund geworfenen Acts sind bekannt. Die lieben Beatsteaks bitten ebenso zum Tanz wie Rou Reynolds und seine drei Krawallbrüder von Enter Shikari, die auf ihrem aktuellen Album "Spark" sogar etwas sanfter zu Werke gehen. Ergänzend hinzu kommen Stick To Your Guns, die nach ihrer Dezember-Tour zu "True View" noch Energie auftanken können, und die Pop-Punks Neck Deep.

Stattfinden wird das Vainstream Rockfest am 30. Juni, erste Early-Bird-Tickets gibt es ab 55 Euro auf der Website des Events. Bereits nächste Woche wollen die Veranstalter die nächste Bandwelle loslassen. Unsere Empfehlung hingegen steht schon jetzt.

Banner: Erste Bandwelle fürs Vainstream Rockfest 2018

VISIONS Herzensfestival:

Vainsteam Rockfest

30.06. Münster - Am Hawerkamp