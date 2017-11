AC/DC: Fan-Kampagne will "For Those About To Rock" an die Charts-Spitze bringen

Fans von AC/DC haben eine Aktion gestartet, die den Bandklassiker "For Those About To Rock (We Salute You)" zu Weihnachten auf Platz eins der UK-Charts bringen soll - zu Ehren des verstorbenen Rhythmusgitarristen Malcolm Young. Dieser war am Montag in Sidney im Familien- und Freundeskreis beerdigt worden.

Fans in Großbritannien wollen mit ihrer Kampagne dem vor zehn Tagen verstorbenen Malcolm Young ein Denkmal setzen, indem sie den Bandklassiker "For Those About To Rock (We Salute You)" zu Weihnachten an die Spitze der dortigen Charts bringen. Welcher Song es sein sollte, konnten Fans vorher abstimmen. Der Beitrag zum Kampagnen-Video lässt verlauten, dass man "für Malcolm, George und Bon" einen Erfolg von 2013 wiederholen wolle, der AC/DC damals ihre höchste Chartplazierung überhaupt im Vereinigten Königreich beschert habe. Eine ähnliche Aktion hatte 2015 auch "Killing In The Name" von Rage Against The Machine auf Platz eins gehievt.

AC/DC-Rhythmusgitarrist Malcolm Young war am gestrigen Montag (Dienstag nach Australian Eastern Stardard Time) in Sydney beigesetzt worden. Zu den Hundertschaften, die sich bei der Trauerfeier in der St Mary's Cathedral eingefunden hatten, gehörten auch sein Bruder, der AC/DC-Leadgitarrist Angus Young, sowie Bassist Cliff Williams und Ex-Sänger Brian Johnson. Ebenso nahmen neben einigen Promotern und Sony-Music-Geschäftsführer Denis Handlin die ehemaligen Mitglieder Phil Rudd und Mark Evans teil. Die Familienmitglieder Bradley Horsburgh und David Albert charakterisierten Young in ihren Grabesreden als "still, bescheiden und zurückhaltend."

Allen Teilnehmern der Trauerfeier wurde ein Plektrum ausgehändigt, auf dem Youngs Geburtsdatum und sein Todestag eingraviert waren. Nach der Beisetzung spielte eine Dudelsack-Band Ausschnitte aus dem AC/DC-Song "It's A Long Way To The Top" und den australischen Traditionals "Waltzing Matilda" und "Road To Gundagai". Fotos aus den sozialen Netzwerken seht ihr weiter unten.

Young, der mit seinem Bruder Angus 1973 AC/DC gegründet hatte, war am 18. November verstorben, nachdem er zuvor die Band wegen seiner Demenzerkrankung hatte verlassen müssen. Zudem war Ende Oktober George, der älteste der Young-Brüder und ihr früher Produzent und Mentor, im Alter von 70 Jahren verstorben. Angus ist damit das einzig verbleibende Gründungsmitglied von AC/DC. Wie es mit der Band weitergeht, ist noch unklar.

Tweets: Malcolm Young in Sydney beigesetzt

AC/DC co-founder and guitarist Malcolm Young has been remembered as a musical mastermind at a funeral service in Sydney. @DaltsWorld #9News pic.twitter.com/kbD0fUCkwK — Nine News Sydney (@9NewsSyd) 28. November 2017

AC/DC guitarist's Malcolm Young's funeral procession pic.twitter.com/yxDeT4vIve — Rosemary Bolger (@rose_bolger) 28. November 2017

Tweet: Das Programm der Trauerfeier mit dem gravierten Plektrum

Guitar plectrums were handed out at Malcolm Young’s funeral today. How fitting for an Aussie rock legend. #WSFMNews pic.twitter.com/ay2BEa1uLC — 101.7 WSFM (@WSFM1017) 28. November 2017

Video: Fan-Kampagne zu Ehren von Malcolm Young