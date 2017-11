Kraftklub-Bassist mit Crystal Meth erwischt

Kraftklub-Bassist Till Brummer ist mit Crystal Meth erwischt worden. Laut Angaben der Justizbehörden fand die Polizei bei einer Kontrolle eine kleine Menge der synthetischen Droge im Auto des Musikers. Dieser bestreitet, der Besitzer der Substanz zu sein. In Kürze soll der Fall vor Gericht verhandelt werden.

Demnach hätten Beamte bereits Anfang Mai in Chemnitz bei einer Polizeikontrolle 1,8 Gramm Crystal Meth im Auto von Till Brummer gefunden. Das bestätigte die zuständige Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart vom Amtsgericht Chemnitz auf Anfrage. Das Gesetz sehe je nach Fall zwar auch Freiheitsstrafen vor, wegen der geringen Menge sei aber lediglich eine geringere Geldstrafe verhängt worden. Gegen diese habe Brummer jedoch Einspruch eingelegt, er habe von den Drogen in seinem Auto demnach nichts gewusst. Kraftklub beziehungsweise ihr Management waren kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Fall soll nun Anfang Dezember vor Gericht verhandelt werden.

Auf ihrem aktuellen Album "Keine Nacht für Niemand" hatten Kraftklub mit dem Song "Chemie Chemie Ya" den Konsum auch harter Drogen explizit und in ambivalenter Weise zum Thema gemacht; im zugehörigen Video hatte die Band etwa die euphorisierende Wirkung von Drogen in werbetaugliche Bilder gefasst, im Text dagegen kommt unter anderem die Selbstüberschätzung unter Drogen stehender Menschen zur Sprache.

In Interviews hatten Kraftklub sich zwar nicht eindeutig gegen Drogenkonsum ausgesprochen, aber eher den Eindruck erweckt, als seien sie selbst am Konsum harter Substanzen nicht interessiert.

Das aus der US-Serie "Breaking Bad" bekannte Crystal Meth gilt als tückische Droge, die besonders schnell zu körperlicher und psychischer Abhängigkeit führt und mit deren Konsum oft ein deutlicher körperlicher Verfall einhergeht. Vor allem in Kraftklubs Heimat-Bundesland Sachsen ist die Droge wegen der Nähe zu Tschechien - einem der größten Produzenten in Europa - stärker als in anderen Regionen verbreitet.

2018 touren Kraftklub mit ihrem aktuellen dritten Album erneut in den deutschsprachigen Ländern. Karten gibt es bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Kraftklub

22.02. Graz - Helmut-List Halle

23.02. Wien - Gasometer

24.02. München - Zenith

25.02. Bamberg - Brose Arena

28.02. Zürich - Volkshaus

02.03. Magdeburg - GETEC Arena

03.03. Bielefeld - Seidenstickerhalle

09.03. Saarbrücken - E-Werk

10.03. Mannheim - Maimarkthalle

11.03. Zwickau - Stadthalle

14.03. Wetzlar - Rittal Arena

16.03. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

17.03. Kiel - Sparkassen Arena

18.03. Lingen - Emslandarena

21.03. Göttingen - Lokhalle

23.03. Köln - Palladium

24.03. Freiburg - Sick Arena

04.08. Berlin - Wuhlheide

25.08. Dresden - Elbufer