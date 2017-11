Long Distance Calling kündigen neues Album "Boundless" und Tour an

Long Distance Calling legen nach: Nachdem sie erst im vergangenen Jahr das Album "Trips" veröffentlicht hatten, kündigen sie mit "Boundless" schon wieder das nächste an. Einen ersten Teaser sowie neue Tourdaten gibt es auch schon.

Nachdem die Münsteraner Post-Rock-Formation auf ihren beiden erfolgreichen Alben "The Flood Inside" und "Trips" ihrem ursprünglich instrumentalen Sound vermehrt Gesang zur Seite gestellt hatte, lässt sie auf ihrem neuen Werk wieder die Instrumente sprechen. Allerdings in einer vorher noch nicht dagewesenen Wucht: "Wir wollten uns auf das konzentrieren, womit wir mal gestartet waren", so die Band in einem Statement. "Vielleicht ist das der Grund, warum "Boundless" so hart wurde - haben alle die Tage mit Black Metal begonnen."

Ein Albumteaser verschafft bereites einen kleinen Eindruck davon, wie Long Distance Calling mit "Boundless" klingen werden: Druckvolles Schlagzeugspiel und epische Gitarren bauschen sich gegenseitig auf, um sich anschließend in den Sturm zu verwandeln, der sich auf dem Album-Cover andeutet.

Am 2. Februar wird die Band das Erscheinen von "Boundless" mit einer Release-Show im Dortmunder FZW feiern, in deren Anschluss eine von VISIONS präsentierte Party stattfindet. Ab dem 28. Februar befindet sich das Quartett auf ausführlicher Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Im Vorfeld stehen noch zwei Support-Gigs für die Prog-Metaller Fates Warning an. Auch hier gibt es Karten bei Eventim.

Video: Long Distance Calling - "Boundless"-Teaser

Cover & Tracklist: Long Distance Calling - "Boundless"

01. "Out There"

02. "Ascending"

03. "In The Clouds"

04. "Like A River"

05. "The Far Side"

06. "On The Verge"

07. "Weightless"

08. "Skydivers"

VISIONS empfiehlt:

Long Distance Calling

02.02. Dortmund - FZW

28.02. Hannover - Lux

01.03. Berlin - Musik & Frieden

02.03. Hamburg - Indra

03.03. Kiel - Die Pumpe

04.03. Bremen - Tower

05.03. Köln - Gebäude 9

06.03. Wiesbaden - Schlachthof

07.03. Stuttgart - Clubcann

08.03. München - Kranhalle

09.03. Wien - B72

11.03. Dresden - Beatpol

12.03. Nürnberg - Club Stereo

Live: Long Distance Calling + Fates Warning

18.01. Essen - Turock

19.01. Aschaffenburg - Colos Saal