VISIONS empfiehlt: Steaming Satellites kommen auf Tour, streamen neue Single "Back From Space"

Nur zwei Jahre ist es her, da herrschte Aufbruchstimmung um die Steaming Satellites und ihren Space-Rock'n'Roll zwischen Kings Of Leon und Shuttleflug auf der Tanzfläche. Mit ihrem neuen Song "Back From Space" und der gleichnamigen Tour kehren die Österreicher im nächsten Mai zurück - präsentiert von VISIONS.

Zwischenzeitlich gab es dieses Jahr noch einige Festivaltermine, unter anderem beim Ahoi! The Full Hit Of Summer im heimischen Linz, dann begaben sich Max Borchardt und seine Schergen in den Proberaum. Das erste Lebenszeichen hört auf den Namen "Back From Space" und macht weiter, wo die Steaming Satellites 2015 mit ihrem noch aktuellen Album aufgehört hatten. Der Beat geht direkt auf die Hüfte und bringt sie zum Schwingen, während Borchardt davon singt, aus dem luftleeren Raum zurückgekehrt zu sein, weil er die lieblosen Leute dort satt hat.

Logisch, dann man bei einer solchen Offensive - neuer Song, 17 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dazu bereits ein Festival-Slot - auch bald ein neues Album erwarten darf. Tickets für die von uns präsentierten Termine sind bei Eventim erhältlich.

Stream: Steaming Satellites - "Back From Space" VISIONS empfiehlt:

Steaming Satellites

03.05. München - Strom

04.05. Dresden - Beatpol

05.05. Leipzig - Kulturzentrum So&So

07.05. Berlin - Lido

08.05. Hamburg - Indra

09.05. Köln - Blue Shell

10.05. Stuttgart - Cann

11.05. Karlsruhe - Substage-Café

12.05. Konstanz - Kulturladen

14.05. Regensburg - Alte Mälzerei

17.05. Basel - Sommercasino

18.05. Bern - Gaskessel

19.05. St. Gallen - Grabenhalle

22.05. Wien - Arena

23.05. Salzburg - Republik

25.05. Graz - Orpheum

26.05. Innsbruck - Treibhaus

Live: Steaming Satellites

09.06. Linz - Bubbledays Linz