Kreator zeigen Video zu "Hail To The Hordes" aus Essener Grugahalle

Im März hatten Kreator ihre Deutschland-Tour zum neuen Album "Gods Of Violence" mit einem Auftritt in der Grugahalle im heimischen Essen beendet - und bei dem Konzert dort jene packenden Bilder mitgeschnitten, die nun das Video zum Song "Hail To The Hordes" zieren.

Über 30 Jahre hatte es gedauert, bis die deutschen Thrash-Metal-Ikonen Kreator am 4. März 2017 erstmals in der Grugahalle in ihrer Heimatstadt Essen auf der Bühne standen - in jener legendären Metal-Location des Ruhrgebiets also, in der Frontmann Miland "Mille" Petrozza einst Vorbilder wie Judas Priest gesehen hatte.

Bilder vom Heimspiel der Band unterlegen nun das hymnische "Hail To The Hordes" - und zeigen, mit welcher Hingabe sich Kreator und ihre Fans gegenüberstehen: Schweißnass und mit angespannten Muskeln feuern Kreator das Stück auf die Menge ab, Feuersäulen züngeln zur Hallendecke, die Fans ballen derweil im Takt die Fäuste in die Luft, zeigen den Metal-Gruß, lassen die Haare fliegen und wühlen im Mosh-Pit.

"Hail To The Hordes" erscheint zum Black Friday in den USA und Kanada auch als limitierte Picture Disc. Da deutsche Plattenläden jedoch nicht teilnehmen, müssen Fans auf Online-Marktplätze hoffen.

Der Song stammt vom Ende Januar 2017 erschienenen 14. Kreator Studioalbum "Gods Of Violence". Zu diesem hatte die Band auch schon Videos zu den Songs "Fallen Brother", "Gods Of Violence", "Satan Is Real" und "Totalitarian Terror" veröffentlicht; die drei letzteren sind inhaltlich verbunden und bilden eine Trilogie.

Derzeit setzen Kreator ihre Tour zum Album fort. In Deutschland kann man sie dieses Jahr noch beim Christmas Bash Festival in Geiselwind sehen, im kommenden Jahr sind sie dann noch in Österreich und der Schweiz bei einigen Terminen zu sehen. Tickets für Lausanne und Tickets für Linz gibt es bei Eventim.

Video: Kreator - "Hail To The Hordes"

Live: Kreator + Decapitated + Dagoba

02.12. Geiselwind - Christmas Bash

16.01. Lausanne - Les Docks

06.04. Innsbruck - Music Hall

07.04. Tröpolach - Full Metal Mountain

08.04. Linz - Posthof