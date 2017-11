Video: Stone Temple Pilots spielen erstes Konzert mit neuem Sänger

Vergangene Woche hatten die Stone Temple Pilots mit Jeffrey Adam Gutt ihren neuen Sänger bekanntgegeben und ihn offiziell bei einem Konzert in Los Angeles der Öffentlichkeit präsentiert. Nun sind erste Mitschnitte der Performance zu sehen.

Vor geladenem Publikum und unter dem Ausschluss von Mobiltelefonen hatten die Stone Temple Pilots bereits vor einer Woche im Troubadour in Los Angeles gespielt. Es war das erste offizielle Konzert mit Jeffrey Adam Gutt, der nur wenige Stunden vorher als neuer Sänger der Band präsentiert worden war.

Erste Live-Clips zeigen nun Ausschnitte aus der Performance mit dem ehemaligen Teilnehmer der Casting-Show "The X-Factor", der sich 2016 in einer Audition der Band durchgesetzt hatte. Schon nach den ersten Tönen wird deutlich, wie sehr sich seine Stimme und die des 2015 verstorbenen, ehemaligen Sängers Scott Weiland ähneln. Mit druckvollen und dynamischen Gesang treibt er gemeinsam mit der Band alte Tracks wie "Still Remains" energiegeladen nach vorne und lässt sofort Erinnerungen an die Frühzeit der Gruppe wach werden. Aber auch mit neuem Material überzeugen die Mitbegründer des Grunge: So spielten sie mit "Meadow" den ersten Track, den die Stone Temple Pilots mit ihrem neuen Sänger veröffentlicht hatten.

Hinter der Band liegen ereignisreiche Jahre: Nachdem Scott Weiland 2013 bei den Stone Temple Pilots rausgeworfen worden war, übernahm der mittlerweile ebenfalls verstorbene Chester Bennington bis zum November 2015 den Posten des Sängers. Dieser war jedoch auch ausgestiegen, um sich seiner eigentlichen Band Linkin Park widmen zu können.

Zusammen mit Jeffrey Adam Gutt haben die US-Amerikanerbereits das siebte Album aufgenommen. Die bislang letzte Platte "Stone Temple Pilots" stammt aus dem Jahr 2010, zuletzt hatte die Band 2013 mit Chester Bennington die EP "High Rise" veröffentlicht.

Video: Stone Temple Pilots - "Still Remains" (live)

Video: Stone Temple Pilots - "Meadow" (live)