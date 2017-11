VISIONS empfiehlt: Spoken-Word-Rocker Listener kommen auf Tour

Zurzeit bereiten Listener ihre Fans mit dem Release mehrerer EPs auf ein neues Album vor. Wann es erscheint, ist noch nicht bekannt. Gewiss ist aber: Im März kommt die Band aus Arkansas auf von VISIONS präsentierte Tour nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

2013 war Listeners bislang letztes Album "Time Is A Machine", seitdem wurde es ruhiger um die Band. Bis die Musiker, bei denen Spoken-Word-Performances auf kraftvollen, ausbrechenden Indierock treffen, sich mit einer Seven-Inch-EP-Reihe mit dem Namen "Being Empty : Being Filled" zurückmeldeten.

Davon erscheint heute der bereits dritte Teil via Sounds Of Subterrania. Insgesamt sollen es vier werden und damit eine Art Albumvorschau ergeben. Genauere Informationen zu einem vollen neuen Album gibt aber noch nicht. Dafür hatte die Band in den vergangenen Monaten mehrere Musikvideos für neue Songs ins Netz gestellt.

Bis März vergehen noch ein paar Monate, dann kommen Listener auf Europa-Tour - zumindest mit dem neuen Material der EPs im Gepäck, und vielleicht auch mehr. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es ab sofort bei Eventim.

Video: Listener - "There's Money In The Walls"

Video: Listener - "Add Blue"

Video: Listener - "A Love Letter To Detroit"

VISIONS empfiehlt:

Listener

13.03. Dortmund - FZW

15.03. Berlin - Kantine am Berghain

16.03. Dresden - Beatpol

19.03. Wien - Rhiz

20.03. Linz - Stadtwerkstatt

21.03. München - Backstage

22.03. Winterthur - Gaswerk

23.03. Karlsruhe - Jubez

24.03. Darmstadt - Oettinger Villa