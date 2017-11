A Perfect Circle zeigen intensives Schwarz-Weiß-Video zu "The Doomed"

Foto: Screenshot Youtube

In der Ruhe liegt die Kraft: A Perfect Circle stellen ihrem neuen Song "The Doomed" ein minimalistisches Schwarz-Weiß-Video zur Seite - und das entfaltet eine große Wirkung.

Nichts als die Gesichter der Bandmitglieder von A Perfect Circle sind im von Jeremy Danger und Travis Shinn gedrehten Video zu "The Doomed" in einem intensiven Schwarz-Weiß-Kontrast zu sehen. Fast völlig ausdrucks- und emotionslos blicken Sänger Maynard James Keenan (einmal mehr mit einer eindrucksvollen Perücke ausgestattet, dieses Mal mit Flechtzöpfen), die Gitarristen James Iha und Billy Howerdel und der Rest der Band in die Kamera, die wenigen Bewegungen geschehen wie in Zeitlupe. Ab und an wechselt der Hintergrund von Schwarz zu Weiß, zudem flackern manchmal Bildteile kurz wie bei einer Störung.

Der Effekt ist eindrucksvoll: Der ohnehin apokalyptische Song mit seinem Text um die dem Untergang geweihten Guten wirkt noch abgründiger und bedrohlicher. Dass sich Keenan und seine Mitstreiter überhaupt im Clip zeigen, ist dabei erstaunlich genug: Bei dessen anderer Band Tool zeigen sich die Musiker nie in ihren Videos.

"The Doomed" hatte die Band kürzlich als Vorboten auf ihr 2018 erscheinendes viertes Studioalbum im Stream veröffentlicht. Zudem war das Stück bei der jüngsten US-Tour der Band auch schon live zu sehen gewesen. Das zugehörige Album ist die erste Studioplatte seit "Emotive" (2004).

Zur neuen Plattezeigen sich A Perfect Circle nach über einem Jahrzehnt der Abwesenheit auch in Europa wieder live: Im Frühsommer 2018 wird das Quintett nicht nur bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten, sondern zudem einige wenige Solokonzerte im deutschsprachigen Raum spielen. karten für die gibt es bei Eventim.

Kürzlich hatten A Perfect Circle auch von sich Reden gemacht, als sie dutzende Fans aus einem Konzert werfen ließen, die trotz Foto- und Videoverbots die Show mit ihren Smartphones festgehalten hatten.

Video: A Perfect Circle - "The Doomed"

Live: A Perfect Circle

01.-03.06. Nürburg - Rock am Ring

01.-03.06. Nürnberg - Rock im Park

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

23.06. Esch/Alzette - Rockhal