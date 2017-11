Linkin Park kündigen Livealbum "One More Light Live" mit Chester Bennington an

Linkin Park haben das Livealbum "One More Light Live" angekündigt. Die Platte enthält Aufnahmen von der 2017er Tour zum gleichnamigen Album, auf denen noch der verstorbene Chester Bennington zu hören ist. Diese sollen noch in diesem Jahr erscheinen.

"Wir widmen dieses Livealbum unserem Bruder Chester Bennington, der sein Herz und seine Seele in 'One More Light' gesteckt hat", schreiben Linkin Park auf ihrer offiziellen Seite in einem Statement. "Chester war auf einzigartige Weise leidenschaftlich, ungewöhnlich großzügig, sensibel, optimistisch, humorvoll und liebenswürdig. Mit seiner Stimme hat er Schmerz in Katharsis verwandelt, Authentizität in Kunst, und Leidenschaft in eine Verbindung. Seine Hingabe dafür, diese Songs zum Leben zu erwecken, war erfolgreich."

"One More Light Live" wurde bei Linkin Parks Welttour im Frühsommer 2017 aufgezeichnet. Das Album wird nun am 15. Dezember via Warner erscheinen. Unten findet ihr das Cover und die Tracklist.

Nach dem tragischen Suizid ihres Sängers Chester Bennington im Juli hatten Linkin Park mit diversen Aktionen ihres verstorbenen Freundes und Kollegen gedacht: Im Oktober streamte die Band ein Gedenkkonzert für Bennington weltweit, zuvor war schon ein emotionales Tribute-Video erschienen.

Linkin Parks aktuelles Album "One More Light" war im Mai erschienen. Darauf wandte sich die im Zuge des Nu Metals bekannt gewordene Band deutlicher denn je einem Pop- und R'n'B-Sound zu.

Cover & Tracklist: Linkin Park - "One More Light Live"

01. "Talking To Myself"

02. "Burn It Down"

03. "Battle Symphony"

04. "New Divide"

05. "Invisible"

06. "Nobody Can Save Me"

07. "One More Light"

08. "Crawling"

09. "Leave Out All The Rest"

10. "Good Goodbye" (feat. Stormzy)

11. "What I've Done"

12. "In The End"

13. "Sharp Edges"

14. "Numb"

15. "Heavy"

16. "Bleed It Out"