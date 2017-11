VISIONS empfiehlt: Nada Surf spielen Jubiläumstour zu "Let Go"

15 Jahre alt ist Nada Surfs drittes Album "Let Go" bereits - Alkohol trinken darf es also immer noch nicht, sich auf Tour ordentlich feiern lassen aber allemal. VISIONS präsentiert die Konzerte.

Mittlerweile ist "You Know Who You Are", das aktuelle Album unserer Lieblings-Alternative-Rocker Nada Surf, auch schon wieder anderthalb Jahre alt, da erinnert der Kalender gleichzeitig daran, dass "Let Go" glatt das Zehnfache auf dem himmelblauen Kreuz hat. Dabei kann es doch noch gar nicht so lange her sein, dass wir im Kölner Prime Club einst aus voller Kehle mitsangen: "I wanna know what it's like on the inside of love" - oder doch?

Zur Erinnerung kommen Matthew Caws, Daniel Lorca, Doug Gillard und Ira Elliot einfach nochmal vorbei. Viermal, um genau zu sein. Und sie werden "Let Go" in voller Länge spielen, nicht einen sanft gesungenen und beherzt gespielten Song weniger. Nach der Performance der gesamten Platte werden Nada Surf nach einer kurzen Pause für ein zweites Set zurückkehren. Vorbands gibt es bei den Shows nicht.

Allerdings müssen Fans noch etwas geduldig sein: Im April ist es soweit, dann finden die von VISIONS präsentierten Konzerte statt. Tickets sind im Vorverkauf bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Nada Surf

09.04. München - Muffathalle

10.04. Köln - Bürgerhaus Stollwerck

11.04. Berlin - Huxley's Neue Welt

12.04. Hamburg - Grünspan