Frank Carter & The Rattlesnakes kündigen Tour an

Frank Carter & The Rattlesnakes kommen wieder auf Tour. Nach Carters gesundheitsbedingter Tourabsage in diesem Herbst wird der Brite mit seiner Begleitband im Frühjahr 2018 erneut in Deutschland zu sehen sein.

Fünf deutsche Städte dürfen sich im März 2018 über Besuch von Frank Carter & The Rattlesnakes freuen. Karten gibt es ab Freitag 10 Uhr bei Eventim.

Dann wird Carter vermutlich sowohl sein aktuelles, im Januar erschienenes Album "Modern Ruin" live präsentieren, vielleicht aber auch schon neues Material im Stil des gerade veröffentlichten, leicht glamourösen "Spray Paint Love" spielen.

Seine für September und Oktober geplanten Europakonzerte hatte Carter absagen müssen, weil er unter psychischer Erschöpfung litt.

Live: Frank Carter & The Rattlesnakes

16.03. Hamburg - Headcrash

25.03. Köln - Luxor

26.03. Berlin - Bi Nuu

27.03. München - Strom

28.03. Wiesbaden - Schlachthof