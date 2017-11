VISIONS empfiehlt: Erste Bands für Taubertal Festival und Rocco del Schlacko bestätigt

Die Veranstalter des Rocco del Schlacko und des Taubertal Festivals haben die ersten Acts für 2018 bestätigt. Die große Bandwelle fällt für beide Festivals recht ähnlich aus.

Das liegt nicht nur daran, dass die beiden Festivals 2018 fast zeitgleich stattfinden, sondern auch daran, dass sich sowohl für das Taubertal Festival als auch das Rocco del Schlacko die Booking-Agentur K.O.K.S. verantwortlich zeigt.

Auf beiden Festivals werden demnach Hot Water Music, Beatsteaks und Kraftklub auf den Bühnen stehen. Auch die Rapper Marteria und Cypress Hill spielen auf beiden Festivals. Die Punk und Hardcore-Bands Swmrs, Creeper und Silverstein runden das bisher bestätigte gemeinsame Line-up ab.

Fürs Rocco del Schlacko kommen außerdem Broilers ins saarländische Püttlingen. The Menzingers dagegen werden bei dem bayrischen Open-Air in Rothenburg ob der Tauber gastieren. Weitere Headliner für das Taubertal Festival wollen die Veranstalter am 7. Dezember bekannt geben.

Die Festivals finden beide am zweiten Augustwochenende 2018 statt: Das Rocco del Schlacko vom 9. bis 11., das Taubertal Festival vom 10. bis 12. August. Der Vorverkauf für beide Festivals ist bereits im vollen Gange, die Veranstalter des Rocco del Schlacko vermelden sogar, inzwischen etwa 70 Prozent aller Tickets verkauft zu haben. Auf der Webseite des Festivals bekommt ihr noch Frühbuchertickets zum Preis von 89 Euro (zzgl. Gebühren).

Für das Taubertal Festivals gibt es noch ein kleines Frühbucherkontingent für 118 Euro pro Ticket zu erwerben, anschließend steigt der Preis auf reguläre 129 Euro. Weitere Infos findet ihr im Ticketshop des Festivals.

