King Gizzard & The Lizard Wizard verschenken neues Album "Polygondwanaland"

Immer für eine Überraschung gut: Die australischen Psych-Rocker King Gizzard & The Lizard Wizard haben ihr viertes Album in diesem Jahr fertig. "Polygondwanaland" kann man sich ab kommendem Freitag gratis herunterladen.

Dass sie ihr viertes Album für 2017 im Kasten haben, das hatte das mit schier übermenschlichem Arbeitsethos ausgestattete siebenköpfige Kollektiv King Gizzard & The Lizard Wizard bereits angedeutet, als die Band Hals über Kopf und ohne das Wissen ihrer Plattenfirma kürzlich den Song "Crumbling Castle" via Videostream ins Netz stellte.

Bereits zu diesem Zeitpunkt ging das Gerücht um, dass die kommende Platte "Polygondwanaland" heißen würde - und nach "Flying Microtonal Banana", "Murder Of The Universe" und "Sketches Of Brunswick East" ist es das vierte von fünf Alben, die die Band für dieses Jahr angekündigt hatte. Es sieht also so aus, als könnte ihr tollkühnes Unterfangen tatsächlich gelingen.

Vielleicht hat die Band mittlerweile eingesehen, dass man einiges an Geld investieren muss, möchte man im Besitz all der Alben der Band sein ("Polygondwanaland" ist das insgesamt zwölfte Album seit 2012!). Vielleicht verschenken sie ihr Album deshalb am kommenden Freitag, den 17. November um 9 Uhr morgens australischer Zeit - was 2 Uhr nachts bei uns wäre.

Das Album wird über die Webseite der Band verschenkt - als High-Quality-MP3-Dateien mit 320 kbps (˜100 MB) oder nicht komprimierte WAV-Dateien (˜500 MB). Jede Version enthält ein digitales Hi-Res-Artwork des Front-Covers mit 4000 x 4000 Pixeln.

Aber: Es ist ausdrücklich erlaubt, selber CDs herzustellen. Dafür muss man sich die DDP-Master und das komplette CD-Artwork-Template runterladen. Das Master umfasst die Tracklist, ISRC Codes und Metadaten.

Wer "Polygondwanaland" selber auf Vinyl pressen möchte, der muss sich die separaten Vinyl-Master runterladen, die alles enthalten, was es braucht, um das Presswerk seiner Wahl glücklich zu stimmen. Im ZIP-File gibt es einen Ordner mit allerhand Artwork-Ideen, um sich ein individuelles Back-Cover zu gestalten.

Aufmunternd fügt die Band hinzu: "Wolltest du schon immer dein eigenes Plattenlabel gründen? Dann leg' los! Stell' deine Kumpels ein, presse auf Wachs, pack' die Boxen. Wir besitzen diese Platte nicht. Du schon. Geh voran, teile, genieße."

Ab März 2018 kommt die Band wieder nach Deutschland, diesmal für vier von VISIONS präsentierte Konzerte.

Facebook-Post: King Gizzard & The Lizard Wizard kündigen neues Gratis-Album an

