LCD Soundsystem kündigen Berlin-Show an

Im Rahmen einer Europa-Tour 2018 haben LCD Soundsystem ein Konzert in Berlin angekündigt. Die Show im Tempodrom ist bisher der einzige geplante Auftritt von James Murphy und seiner Band in Deutschland.

Gerade ist LCD Soundsystem-Kopf und DFA-Records-Mitbegründer James Murphy mit seiner Live- und Studioband noch auf Nordamerika-Tour, schon im nächsten Jahr werden weitere Headliner-Shows und Festival-Termine auch hier in Europa folgen. Eines dieser konzerte wird am 30. Mai im Berliner Tempodrom stattfinden.

Anfang September und damit sieben Jahre nach der angeblich letzten LCD-Soundsystem-Platte, war das aktuelle Album "American Dream" des Dance-Punk-Projekts erschienen. Nachdem Murphy die Fans schon bei den Vorgängerplatten "Sound Of Silver" und "This Is Happening" dazu aufgerufen hatte, das Album mit zahlreichen Käufen auf Platz Eins der Billboard-Charts zu befördern, hat sich dieser Traum mit "American Dream" nun erstmals erfüllt.

Der Vorverkauf für die Show startet am kommenden Freitag um 10 Uhr. Zuletzt hatten LCD Soundsystem am 4. September ein Konzert im Berliner Funkhaus gespielt und dort ihr neues Album präsentiert.

Live: LCD Soundsystem

30.05. Berlin - Tempodrom