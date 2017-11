Iron Maiden kündigen "Legacy Of The Beast"-Tour an

Gerade erst haben Iron Maiden ihre zweijährige "The Book Of Souls"-Tour abgeschlossen - nun kündigen sie bereits die nächsten Shows für das kommende Jahr an: Im nächsten Sommer kehren die NWOBHM-Legenden für sieben Konzerte in den deutschsprachigen Raum zurück.

Nachdem bei Iron Maidens vergangener Tour das aktuelle Album "The Books Of Souls" im Vordergrund stand, folgt mit der "Legacy Of The Beast"-Tour nun der Nachschlag. Angelehnt an das gleichnamigen Smartphone-Spiel, bei dem man Bandmaskottchen Eddie durch verschiedene Welten steuert, werden die NWOBHM-Legenden den Fokus dieses mal auf ihr Œuvre aus den 1980ern legen. Dabei soll das Bühnenbild eine zusammenhängende Welt aus allen Covern der frühen Alben der Band ergeben.

Iron Maiden folgen schon länger einem bestimmten Tour-Zyklus, nachdem Sänger Bruce Dickinson und Gitarrist Adrian Smith 1999 wieder zur Band gestoßen waren. Die Briten würden meist das Ziel verfolgen, auf ihren Tourneen neues Material mit alten Klassikern zu vermischen, so Bandmanager Rod Smallwood. "Es gibt der Band die Chance, neue Songs und auch ältere Favoriten für die Fans zu spielen."

Mit Killswitch Engage als Support kommen Iron Maiden im nächsten Sommer auch für sieben Termine in den deutschsprachigen Raum. Zudem spielen sie am 9. Juni auf dem Rockavaria Festival in München. Der allgemeine Vorverkauf für die "Legacy Of The Beast"-Tour startet am 24. November, ab dem 20. November startet bereits ein exklusiver Presale.

Erst kürzlich hatte die stilprägenden Band die "The Books Of Souls"-Tour mit dem dazugehörigen Konzertfilm "The Book Of Souls: Live Chapter" abgeschlossen, der insgesamt 15 Live-Performances von neuen Tracks und alten Klassikern enthält und vor kurzem auf Facebook live gestreamt wurde. Offiziell erscheint der Film am kommenden Freitag. Weiterhin veröffentlicht Dickinson am 22. Januar 2018 die deutsche Ausgabe seiner Autobiografie "What Does This Button Do?".

Facebook-Post: Iron Maiden verkünden "Lecagy Of The Beast"-Tour

Live: Iron Maiden + Killswitch Engage

09.06. München - Rockavaria

10.06. Hannover - Expo Plaza

13.06. Berlin - Waldbühne

17.06. Nickelsdorf - Nova Rock

26.06. Geneve - Geneva Arena

30.06. Freiburg - Messegelände

10.07. Zürich - Hallenstadion