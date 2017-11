VISIONS Premiere: Instrumental-Math-Rocker Dialects zeigen Video zu "I'm Not A Comedian"

Es muss nicht immer Mogwai sein: Mit den Newcomern Dialects steht die nächste Band bereit, um Glasgows Ruf als eine der besten Adresse weltweit für starken Math- und Post-Rock zu verteidigen. Aus dem kommenden Debütalbum "Because Your Path Is Unlike Any Other" stellen wir hier exklusiv den Song "I'm Not A Comedian" mit einem Video vor.

Seit 2013 gibt es Dialects, die Schotten tourten schon mit musikalischen Geistesverwandten wie Mutiny On The Bounty und Sólstafir, 2015 veröffentlichte das Quartett seine Debüt-EP "LTKLTL".

Den darauf enthaltenen Song "It's Not A Ghost ... It's Gravity" spielten die Math-Rocker für ihr nun erscheinendes Debüt "Because Your Path Is Unlike Any Other" erneut ein. Zur Einstimmung auf die Platte, die am 24. November erscheint und die man schon beim Label Through Love vorbestellen kann, veröffentlichen Dialects nun ein Video zum Song "I'm Not A Comedian".

Die Band zeigt hier nicht ihre wilde, verspielte Seite, die sie auch besitzt, sondern baut den Song von ruhigen Tönen konzentriert zu einem dichten, melodischen Math-Rock-Geflecht auf. Laut Gitarrist Steven Gillies hat ihr neuer Vorabtrack eine Verbindung zur Vergangenheit: "'I'm Not A Comedian' ist ein weiterer Song den wir kurz nach der Fertigstellung von 'LTKLTL' geschrieben haben. Er entstand aus dem Introriff, mit dem ich als Aufwärmübung herumprobiert hatte. [Gitarrist] Conor [Anderson] fand das cool, und wir haben dann etwas getan, was ich normalerweise hasse: Wir haben auf diesem einen Riff gejammt. Schon nach kurzer Zeit nahm ein Song Form an. Es ist einer unserer ruhigeren Tracks, der sich am Ende seiner Spannung entlädt."

Video: Dialects - "I'm Not A Comedian"