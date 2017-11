Pianos Become The Teeth kündigen neues Album an, streamen "Charisma"

Foto: Screenshot Youtube

Die "The Wave"-Posthardcore-Vorreiter Pianos Become The Teeth haben einen Nachfolger für ihr 2014 erschienenes Album "Keep You" angekündigt. Der erste Track "Charisma" ist äußerst direkt und klingt ausgeprochen fröhlich verglichen mit dem vorherigen Werk der Band.

Im Clip zu "Charisma" klauen die beiden Protagonistinnen ein Auto und stürzen sich kopfüber mit intensiver Tanz-Performance in das Halloween-Nachtleben von New York City. Der neue Track von Pianos Become The Teeth geht sofort nach vorne und hat mit den atmosphärischen, Post-Rock-artigen Titeln auf dem noch aktuellen Album "Keep You" zunächst recht wenig gemeinsam. "Charisma" ist deutlich schneller und zu Beginn ungewöhnlich optimistisch klingend, später nimmt der Song jedoch an Dramatik zu und schichtet immer mehr verhallte Gitarren übereinander.

Vielleicht verweist die Band aus Baltimore mit der zurückgewonnenen Energie auf ihre ersten beiden Alben "The Lack Long After" und "Old Pride", die im Gegensatz zu "Keep You" noch sehr rau, wütend und ungebändigt waren, und findet auf ihren neuen Songs die Mitte zwischen den bisherig ausgeloteten Soundwelten. "Charisma" ist der erste Vorbote für ihr neues Album "Wait For Love", das am 16. Februar via Epitaph erscheinen wird.

Video: Pianos Become The Teeth - "Charisma"

Cover & Tracklist: Pianos Become The Teeth - "Wait For Love"

01. "Fake Lighting"

02. "Charisma"

03. "Bitter Red"

04. "Dry Spells"

05. "Bay Of Dreams"

06. "Forever Sound"

07. "Bloody Sweet"

08. "Manilla"

09. "Love On Repeat"

10. "Blue"