VISIONS Premiere: Okta Logue zeigen Video zu neuer Single "Chocolate And Soda"

Okta Logue präsentieren vor dem Start ihrer Deutschlandtour überraschend ihre neue Single "Chocolate And Soda". Der smoothe Psychpop-Track erscheint obendrein mit einem entspannten Roadmovie-Musikvideo.

Der rund neunminütige Clip zeigt Okta Logue-Gitarrist Philip Meloi auf einem stimmungsvollen Roadtrip entlang der Nordseeküste. Kühle Brisen wehen ihm durch das halblange Haar, wenn er sich bei seinen bluesigen Gitarrensolos inszeniert; nächtliche Aufnahmen auf dem in Neonlicht gehüllten Hafenrummel oder in verrauchten Hotelzimmern verleihen dem Video eine sehr relaxte und gleichzeitig melancholische Atmosphäre. Gedreht hat das Video Okta Logues ehemaliger Keyboarder Nicolai Hildebrandt, der der Band damit auch weiterhin eng verbunden bleibt.

Der zugehörige Track "Chocolate And Soda" ist ein langer Slow Jam, in dem sich die Griesheimer zu vielen lässige Solos auf Orgel und Gitarre hinreißen lassen. Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Diamonds And Despair" von 2016 arbeiten Okta Logue wieder an neuen Songs - und auch, wenn sie eine neue Platte bislang noch nicht offiziell in Aussicht stellen können, präsentieren sie damit pünktlich zu ihrer kommenden Tour neues Material.

Die erste Show findet am 16. November im Münchener Backstage statt. Karten für die von VISIONS präsentierten Tourtermine bekommt ihr bei Eventim.

Video: Okta Logue - "Chocolate And Soda"

Okta Logue

16.11. München - Backstage

17.11. Stuttgart - Keller Klub

18.11. Nürnberg - MUZ Club

24.11. Hamburg - Molotow

25.11. Dresden - Groove Station

26.11. Berlin - Bi Nuu

07.12. Hannover - Cafe Glocksee

08.12. Köln - Gebäude 9

09.12. Frankfurt/Main - Zoom