Pearl Jam zeigen Konzertfilm "Let's Play Two" bei exklusivem Screening - gewinnt Tickets!

Pearl Jam werden ihren neuen Baseball-Konzertfilm "Let's Play Two" vor der Veröffentlichung noch bei einer exklusiven Vorstellung in Berlin zeigen - und auf dem Programm steht dann nicht nur der Film selbst. Bei uns könnt ihr einige der raren Tickets gewinnen.

Den Soundtrack zu "Let's Play Two" hatten Pearl Jam bereits Ende September veröffentlicht. Am 17. November erscheint nun auch der gleichnamige Film, der einerseits zwei Pearl-Jam-Konzerte im berühmten Chicagoer Baseball-Stadion Wrigley Field aus dem Jahr 2016 dokumentiert, parallel aber auch die Liebe von vor allem Frontmann Eddie Vedder zu den im Stadion beheimateten Chicago Cups und zum Baseball allgemein einfängt.

Zwei Tage vor dem Home-Video-Release können Fans den Film im Rahmen einer exklusiven Vorstellung sehen: Am 15. November läuft "Let's Play Two" in Berlin im The Venue (Mehringdamm 33, 10961 Berlin) ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Neben dem eigentlichen Film sollen auch die Bonusinhalte der Blu-ray/DVD zu sehen sein - und eine Live-Schalte zu Regisseur Danny Clinch ist ebenfalls geplant, damit dieser den Fans exklusive Einblicke in die Entstehung des Films geben kann.

Tickets für das Event könnt ihr nicht kaufen - aber bei uns gewinnen: Wir verlosen 2x2 Tickets für die besondere Vorstellung von "Let's Play Two".

Am 3. Oktober war der Film bereits einmalig in ausgewählten Kinos in Deutschland zu sehen gewesen. Die Tickets für die wenigen Vorstellungen waren jedoch zügig vergriffen gewesen.

Pearl Jam hatten den Fans ihren neuen Film bereits mit diversen Trailern und Ausschnitten aus dem fertigen Konzertfilm schmackhaft gemacht.