Frank Carter veröffentlicht Video zu neuem Song "Spray Paint Love"

Frank Carter & The Rattlesnakes haben den neuen Song "Spray Paint Love" veröffentlicht. Der hat mehr mit R'n'B als mit Hardcore zu tun - und auch im Video präsentiert sich Frontmann Carter eher als Verführer denn als Shouter.

Grob auf halbem Wege zwischen schleppendem Grunge und stampfendem Glam Rock pendeln sich Frank Carter und seine Rattlesnakes in "Spray Paint Love" ein - der Song erinnert an eine glamourösere, etwas mildere Version eines Royal Blood-Songs. Wer schon auf dem aktuellen Album "Modern Ruin" den Hardcore-Wüterich Frank Carter vermisste, wird mit der neuen Single also auch nicht unbedingt glücklicher.

Das Video zum Song setzt auf die Möglichkeiten der Digitaltechnik: In Zusammenarbeit mit Samsung UK ließ Carter den Clip im sogenannten Hypercube des Smartphone-Unternehmens filmen, der Spiegeleffekte, Neonfarben und Projektionen miteinander mischt.

Den neuen Song hatten die Briten zuvor bereits angekündigt, er feierte dann in der Sendung von Annie Mac bei BBC Radio 1 seine Premiere.

Im Oktober hatte Frank Carter bei seinen Fans für Unruhe gesorgt: Wegen psychischer Erschöpfung hatte der Sänger zunächst die geplante Europa-Tour und dann auch Termine in den USA absagen müssen.

