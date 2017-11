Beatsteaks-Schlagzeuger Thomas Götz produziert Audio-Tourtagebuch, streamt "Fever In Erlangen"

Foto: Paul Gärtner

Einerbande nennt Götz sein Soloprojekt, mit dem er momentan ein selbsternanntes "post- bzw. pseudomusikalisches Tourtagebuch" der aktuellen Beatsteaks-Tour der zweiten Jahreshälfte 2017 produziert. Beim fünften Eintrag "Fever In Erlangen" sind sein Sänger Arnim Teutoburg-Weiß und Shoshin-Frontmann Pete Haley dabei.

"Diary Of A Bad Man" nennt sich das Projekt und hat bisher vier Einträge, darunter auch ein LoFi-Cover des neuseeländischen 90er-Hits "How Bizarre". Bei der Electrowave-Spinnerei "Black Angel Vienna" hatten außerdem Beatsteaks-Sänger Arnim Teutoburg-Weiß und Pete Haley, Frontmann der Tourkollegen Shoshin, mitgewirkt.

Nun wiederholen sie ihr Engagement. "Fever In Erlangen" ist ist eine alternative Version des Beatsteaks-Songs "Fever" vom aktuellen Album "Yours" und wurde an einem Off-Day im Berliner Proberaum der Band und vor, sowie nach dem Konzert im E-Werk in Erlangen am 30. November 2017 aufgenommen. Außer Teutoburg-Weiß und Haley ist noch der zweite Beatsteaks-Schlagzeuger Dennis Kern am Shaker dabei, zudem hat er den Track gemischt und gemastert.

Götz selbst verrät auch die kleinen Details zu "Fever In Erlangen": "Der Titel des Liedes freut sich sicherlich über die Namensverwandtschaft mit dem Foyer des Arts-Song 'Wissenswertes über Erlangen' und hofft, positiv zur Berühmtheit der gleichnamigen Stadt und ihres schönsten Veranstaltungsortes beitragen zu können. Siehe dazu auch das Lied 'Big In Braunschweig' der amerikanischen Band Night Marchers [Folgeprojekt von Rocket From The Crypt]."

Zuletzt hatte Götz' Hauptband eine neue Tour im kommenden Frühjahr angekündigt und war in der ersten Bestätigungswelle des Open Flair Festivals 2018 aufgetaucht. Man kann sich also noch auf viele weitere Tagebucheinträge des Schlagzeugers freuen.

Stream: Einerbande (Thomas Götz) feat. Arnim (Beatsteaks) und Pete (Shoshin) - "Fever In Erlangen"

Fotos: Einerbande produziert "Fever In Erlangen"

