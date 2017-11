VISIONS Herzensfestival: Open Flair kündigt erste Bands für 2018 an

Die Veranstalter des hessischen Open Flair Festivals haben die ersten Künstler für die kommende Ausgabe bekannt gegeben. Die fünf Festivaltage im August wollen gefüllt werden - deshalb folgt in zwei Wochen gleich die nächste Bandrutsche.

Die Liste der sechs angekündigten Acts beginnt mit den Beatsteaks, die zwar nicht offiziell Headliner genannt werden, aber als solche gelten dürften. Mit ihrem neuen Mixtape-artigen Doppelalbum "Yours" haben die Berliner gleich 21 neue Songs in ihren Katalog aufgenommen, die sie im vergangenen Sommer nur zum Teil auf Festivalbühnen präsentieren konnten. Die Blackout Problems waren schon 2016 in Eschwege zu Gast und haben uns an unserem VISIONS-Stand besucht. Im August ist die Alternative-Rock-Band aus München wieder am Start.

Zum Line-up gesellen sich außerdem Drangsal mit seinem verspielten Post-Punk- und New-Wave-Sound sowie Rapper Fatoni mit seiner aktuellen Platte "Im Modus". Der Schweizer Sänger Faber und die Folkband Mr. Hurley & Die Pulveraffen komplettieren die erste Bandrutsche.

Für den 15. November stellten die Veranstalter weitere Ankündigungen in Aussicht. Die nächste Ausgabe des Open Flair Festivals findet vom 8. bis 12. August in Eschwege statt. Die inzwischen 34. Ausgabe des Events wartet wie immer nicht nur mit zahlreichen musikalischen Acts, sondern auch vielen Kleinkunstveranstaltungen auf. Bis zum 5. November gibt es noch spezielle Frühbuchertickets im Webshop des Festivals.

Eindrücke der diesjährigen Ausgabe hatten die Veranstalter in Form eines Aftermovie festgehalten.

Video: Open Flair Festival kündigt erste Acts an

