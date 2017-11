A Perfect Circle kündigen Europa-Tour an

A Perfect Circle haben Konzerte in Europa angekündigt. Neben den bereits bestätigten Shows bei Rock am Ring und Rock im Park treten die Alternative-Metaller 2018 auch abseits davon in Deutschland und seinen Nachbarländern auf.

Die Band um Gitarrist Billy Howerdel und Sänger Maynard James Keenan (Tool) wird in Deutschland Mitte Juni auch in der Berliner Zitadelle Spandau auftreten. Zudem dürfen sich Zürich und das luxemburgische Esch/Alzette sowie weitere europäische Städte über Auftritte von A Perfect Circle freuen. Karten gibt es ab dem 3. November um 10 Uhr bei Eventim.

Zuvor hatten schon die Festivalzwillinge Rock am Ring und Rock im Park A Perfect Circle für 2018 bestätigt.

Ihre Auftritte im kommenden Jahr wird die Band mit einem neuen Album im Gepäck bestreiten. Daraus hatten A Perfect Circle nach den üblichen Andeutungen gerade erst den neuen Song "The Doomed" vorgestellt und diesen auch schon im Zuge ihrer laufenden Nordamerika-Tour live präsentiert. Howerdel hatte sich zudem zu den Arbeiten am neuen Album und der Zusammenarbeit mit Produzent Dave Sardy geäußert.

A Perfect Circles drittes und bis heute aktuelles Album "Emotive" war bereits 2004 erschienen. Seitdem folgten nur noch die Live-Box "Stone And Echo" und die Compilation "Three Sixty".

Live: A Perfect Circle

01.-03.06. Nürburg - Rock am Ring

01.-03.06. Nürnberg - Rock im Park

17.06. Berlin - Zitadelle

20.06. Zürich - Halle 622

23.06. Esch/Alzette - Rockhal