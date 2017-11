Video: Anti-Flag erklären Verbindung zwischen Alben "American Spring" und "American Fall"

Mit ihrem neuen Album "American Fall" schließen Anti-Flag schon mit dem Titel deutlich an den Vorgänger "American Spring" an. Im Video erläutern die Bandmitglieder Chris #2 und Justin Sane, was beide Platten verbindet.

"Wir sind über Empathie als Message gestolpert", erklärt Chris #2 im Video. "Mit 'American Spring' haben wir die wertvolle Lektion gelernt, dass die Menge an Empathie, die jemand braucht, um gegen den Zynismus anzukämpfen, sich nicht eins zu eins aufrechnen lässt. Es ist keine Rechnung, bei der du sagst: 'Da sind 500 schlechte Menschen und hier sind 501 gute, also haben wir gewonnen.' So funktioniert das einfach nicht. Eine Person, die sich um fünf oder zehn andere Menschen sorgt, die sie vielleicht nicht persönlich kennt, aber in deren Position sie sich hineinversetzen will, verbreitet diese Message so weit, dass reine Zahlenspiele ihr nichts anhaben können. Mit 'American Fall' wollten wir daraus etwas ableiten."

Auch die Frage, was politischer Punkrock im Zeitalter von Donald Trump leisten kann und muss, sprechen Chris #2 und Justin Sane im Clip an. Unten findet ihr das gesamte Video.

Anti-Flags "American Fall" erscheint am 3. November. Vorab hatten die Pittsburgher Polit-Punks daraus bereits die Songs "Racists", "The Criminals", "American Attraction" und "When The Wall Falls" präsentiert. Wie viel Optimismus im neuen Album den politischen Umständen zum Trotz steckt, erklären Anti-Flag auch im Gespräch in VISIONS 296.

Die Albumveröffentlichung feiern wir am 3. November auch bei unserer VISIONS Party im Dortmunder FZW, wo ihr bei unserer großen Verlosung Merchandise von Anti-Flag gewinnen könnt. Der Eintritt kostet sechs Euro. Das gleiche Programm gibt es dann nochmal am 24. November bei der VISIONS Party München im Strom.

Video: Anti-Flag über die Verbindung zwischen "American Spring" und "American Fall"