VISIONS Premiere: Hardcore-Aufsteiger Hyenas streamen Ghost-City-Studiosession

Nachdem Hyenas im Frühjahr mit ihrem Debüt "Deadweights" ihr Händchen für fies noisigen, düsteren Hardcore unter Beweis gestellt hatten, demonstriert die Nürnberger Band nun auch noch ihre Live-Qualitäten: In den Ghost City Studios hat das Quartett zwei Songs performt.

Die Ghost City Studios waren eine naheliegende Wahl für Hyenas, um dort eine Studio-Session einzuspielen: Der Komplex liegt gerade 20 Kilometer südlich von Nürnberg, wo die Bandmitglieder zu Hause sind.

Auch sonst passt die Inszenierung im Studio zu Hyenas: In fahlem Licht und in Schwarz-Weiß spielt die Band mit schnörkelloser Angriffslust ihre beiden Noise-Hardcore-Attacken "Live/Live" und "Nothing", die zwischen wüstem Geprügel und schleppendem Doom schwanken. Die Kombination ergibt Sinn: Beide Songs beendeten schon ihr im März veröffentlichtes Debütalbum "Deadweights" und gehen auch dort ineinander über.

"'Live//Live' und 'Nothing' beschäftigen sich mit den Auswirkungen moderner Technologie, insbesondere Social Media auf unsere Wahrnehmung von zwischenmenschlichen Beziehungen und der Art wie wir von anderen wahrgenommen werden wollen", schreibt die Band in einem Statement. "Selbstdarstellung ist mittlerweile ein so großer und wichtiger Teil im Leben vieler Menschen, dass diese teilweise beinahe vergessen haben, wer sie wirklich sind und dass das was sie im Internet zu sehen bekommen, oft nichts mit der Realität zu tun hat."

Wer nach dem Video so richtig heiß auf den packenden Lärm der Band ist, kann Hyenas Ende November noch einige Male live sehen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Video: Hyenas - "Live/Live" / "Nothing" (Ghost City Session)

Live: Hyenas

24.11. Nürnberg - K4

28.11. Frankfurt/Main - Exzess

30.11. Aalen - Haus der Jugend

01.12. Innsbruck - Jellyfish Music Bar