Casper brennt in Video zu "Lass sie gehen" Haus nieder

Alles muss brennen: In seinem neuen Video zu "Lass sie gehen" rappt Casper mit Gastmusiker Ahzumjot auf einem dunklen Feld - während im Hintergrund ein altes Haus in lichterlohen Flammen steht.

"Ich lieb' die Stimmung, kurz bevor hier alles hochgeht", singt Gastrapper Ahzumjot im Song "Lass sie gehen", in dem Casper gegen Nazis, homophobe Rapper und seinen eigenen Erfolg wettert - und im Video als stimmige Metapher zum Text ein altes Haus niederbrennt. Während die Rapper auf einem dunklen Feld gemeinsam den Song singen, steht das morsche Gebäude lichterloh in Flammen, bis es am Ende zum weichen Gesang von Portugal. The Man in sich zusammenfällt.

"Lass sie gehen" ist auf Caspers aktuellem Album "Lang lebe der Tod" enthalten, das nach einjähriger Verzögerung am 1. September bei Sony erschienen war. Zuvor hatte der Indie-Rapper bereits Videos zum Synsthie-lastigen Song "Keine Angst mit Drangsal, zu "Sirenen" und zum morbiden Titeltrack gezeigt.

Ende Oktober kommt Casper auf große Hallentour. Für die Konzerte mit Rap-Kollege Fatoni als Support gibt es Karten unter anderem bei Eventim.

Video: Casper - "Lass sie gehen"

VISIONS empfiehlt:

Casper + Fatoni

31.10. Münster - Halle Münsterland

02.11. Esch/Alzette - Rockhal

03.11. Zürich - Samsung Hall

04.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

10.11. Dortmund - Westfalenhallen

14.11. Wien - Stadthalle

17.11. München - Zenith

18.11. Frankfurt/Main - Festhalle

21.11. Leipzig - Arena Leipzig

22.11. Bremen - ÖVB Arena

24.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

25.11. Hannover - Swiss Life Hall

09.03. Würzburg - S.Oliver Arena

10.03. Erfurt - Messehalle