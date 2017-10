Brian Fallon veröffentlicht neue Single "Forget Me Not"

The-Gaslight-Anthem-Frontmann Brian Fallon nimmt Anlauf auf sein zweites Soloalbum: Die neue Single "Forget Me Not" gibt es ab sofort im Stream zu hören. Darin verfolgt Fallon weiter den gewohnten Country-meets-Punk-Songwriter-Sound - setzt aber auch kleine neue Akzente.

Der zuvor bereits angekündigte Song macht nichts grundlegend anders: Brian Fallon gibt zu sehnsüchtigem, countrylastigem Heartland-Songwriter-Rock den Geschichtenerzähler, der von seinen Herzensmenschen nicht vergessen werden will. Dazu geben Springsteen-Riffs und Handclaps den schunkeligen Takt vor.

Auffällig ist allerdings, dass Fallon den Song direkt mit einem Kreischen beginnt, und auch sonst wirkt sein Sound hier einen Hauch lebendiger und dynamischer als noch auf seinem ersten Soloalbum "Painkillers" (2016); in einem Handclap-Break wirkt er kurz beinahe wie ein galliger 50s-Rock'n'roller.

"Forget Me Not" dürfte die erste Kostprobe aus Fallons nächstem Soloalbum sein, an dem der The Gaslight Anthem-Frontmann mit Produzent Ted Hutt schon seit Anfang des Jahres gearbeitet hatte. Einen Erscheinungstermin für die Platte gibt es bislang noch nicht.

Ziemlich sicher ist dagegen, dass Fallon und seine neue Backingband The Howling Weather, wenn sie im Frühjahr 2018 zusammen mit Support Dave Hause nach Deutschland und Österreich kommen, auch neue Songs im Programm haben werden. Karten für die Konzerte gibt es bei Eventim.

Stream: Brian Fallon - "Forget Me Not"

VISIONS empfiehlt:

Brian Fallon & The Howling Weather + Dave Hause

28.02. Köln - Live Music Hall

01.03. Berlin - Astra Kulturhaus

02.03. Wien - Arena

03.03. Nürnberg - Löwensaal

04.03. München - Theaterfabrik