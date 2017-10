Kettcar sprechen in VISIONS 296 über die Entstehung ihres neuen Albums

Nach fünf Jahren Abstinenz hatten die Hamburger Indierocker am 13. Oktober ihr neues Album "Ich Vs. Wir" veröffentlicht. Frontmann Marcus Wiebusch zeichnet in unserem aktuellen Heft die vergangen Jahre nach und erklärt warum mit den neuen Songs wieder vermehrt politische Themen angesprochen wurden.

Nach ihrem 2012er Album "Zwischen den Runden" waren Kettcar kreativ ausgebrannt und auch die interne Bandchemie stand kurz vor dem Tiefpunkt. Besonders Frontmann Wiebusch und sein langjähriger Weggefährte Bassist Reimer Bustorff hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Während sich der Sänger und Gitarrist in den kommenden Jahren seinem Solodebüt "Konfetti" widmete, verfolgten die restlichen Bandmitglieder andere Projekte. "Wir haben uns verloren. Das ist nicht überraschend, das passiert vielen Bands - und viele davon machen einfach so weiter", sagt Wiebusch im Gespräch. Das wollten Kettcar nicht.

Die neuen Songs entstehen in einer Zeit, die vor allem von den politischen Unruhen in Deutschland und der Welt insgesamt geprägt ist. Brexit, Erdogan, Donald Trumps Wahl zum US-Präsident und der Aufstieg der AfD ließen nichts anderes als ein politisches Kettcar-Album zu. Neben der Politik stand vor allem die Gesellschaft und die Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft im Fokus. "Wenn ich ein politisches Album mache, dann will ich auch ein menschliches Album machen, denn das bedeutet für mich Politik im Jahr 2017", erklärt Wiebusch die thematische Ausrichtung.

Wie die Band wieder zueinander fand, was das Drama "Die Räuber" von Friedrich Schiller damit zu tun hat und was die Verbindung zwischen Politik und Menschlichkeit genau bedeutet - das und mehr könnt ihr in der aktuellen VISIONS 296 nachlesen.

Ende November spielen Kettcar exklusive "Ich vs. Wir" Album-Shows. Ab Mitte Januar sind sie dann auf großer Deutschland-Tour. Karten gibt es bei Eventim.

Live: Kettcar ("Ich vs. Wir"-Albumshows)

27.11. Berlin - Columbiatheater (mit Tim Neuhaus)

28.11. Köln - Gloria (mit Fortuna Ehrenfeld)

29.11. München - Muffathalle (mit Spaceman Spiff)

30.11. Hamburg - Markthalle (mit Torpus & The Art Directors)

Live: Kettcar

18.01. Saarbrücken - Garage

19.01. München - Tonhalle

20.01. Wien - FM4 Geburtstagsfest

21.01. Graz - PPC

22.01. Schaffhausen - Kulturzentrum Kammgarn

23.01. Bern - Bierhübli

24.01. Erlangen - E-Werk

25.01. Stuttgart - Theaterhaus

26.01. Dortmund - FZW

27.01. Bremen - Schlachthof

28.01. Kiel - Max Music Hall

30.01. Magdeburg - Altes Theater

31.01. Dresden - Alter Schlachthof

01.02. Leipzig - Haus Auensee

02.02. Wiesbaden - Schlachthof

03.02. Köln - Palladium

06.02. Hamburg - Große Freiheit 36

07.02. Hamburg - Große Freiheit 36

08.02. Hannover - Capitol

09.02. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.02. Berlin - Huxley's Neue Welt

23.03. Essen - Weststadthalle

24.03. Bremen - Schlachthof