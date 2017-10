Queens Of The Stone Age spielen "Piano Sessions" für BBC Radio 1

Für das Live-Format "Piano Sessions" des britischen Radiosenders BBC Radio 1 haben die Queens Of The Stone Age den Song "The Way You Used To Do" als reduzierte Klavier-Version gespielt und Marty Wildes "Bad Boy" gecovert.

Schummriges Licht, Josh Homme lehnt lässig am Klavier und singt süffisant und mit viel Vibrato "Bad Boy", eine Rock'n'Roll-Ballade des britischen Chart-Sängers Marty Wilde. Wilde wurde in den frühen 60er Jahren mit Coversongs wie "A Teenager In Love" von Dion And The Belmonts und eigenen Rock'n'Roll-Songs bekannt.

Was für ein hervorragender Sänger der Queens Of The Stone Age-Frontmann ist, zeigt nicht nur dieser Coversong, sondern auch die Piano-Version der im Juni veröffentlichten Single "The Way You Used To Do". Auch diese wird vor allem durch die Stimme des Sängers und das Klavier getragen. Ein vorsichtiger Bass und Falsett-Chöre runden den auf dem aktuellen Album "Villains" enthaltenen Song ab. Es folgt eine Pause, Homme setzt allein zur letzten Strophe an und haucht "My heart, a ding-a-ling, a puppet on a string/ C'est la vie/ So lay your hands across my beating heart, love". Dabei kostet er jeden Ton und jede Silbe wirkungsvoll aus, bevor ein letzter Schrei den Refrain einleitet.

Das Josh Homme der geborene Entertainer ist, beweisen nicht nur die Songs der BBC-Session, sondern auch Hommes Rolle als Erzähler von Gute-Nacht-Geschichten, in die er kürzlich für das britische Kinderfernsehen schlüpfte.

Im November kommmen die Queens Of The Stone Age für fünf Konzerte nach Deutschland und Österreich. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Video:Queens Of The Stone Age-"Bad Boy" (Marty-Wilde-Cover)

Video:Queens Of The Stone Age-"The Way You Used To Do"

VISIONS empfiehlt:

Queens Of The Stone Age

05.11. Wien - Stadthalle

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle